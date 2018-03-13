Как полюбить полезную еду: советы диетологов

Говорят, что психология человека – это совсем чуть-чуть личного опыта и огромное количество позитивных и негативных предубеждений. На эту тему есть очень известный психологический эксперимент с лимонным желе, который вы можете провести сами в домашних условиях.

Приготовьте желе и с помощью пищевых красителей придайте ему любой цвет, кроме золотисто-желтого, и после этого дайте попробовать своим друзьям. Скорее всего, большинство из них не ощутит вкус лимона в этом желе.

Еда, как и секс – в радость

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Наши глаза, нос и уши начинают подавать сигналы мозгу еще задолго до начала приема пищи. Стоит нам почувствовать запах сладкого пирожного или увидеть рекламу сладкого лимонада, клетки нашего мозга начинают вырабатывать "гормон счастья" серотонин. На этом же самом эффекте счастья, кстати, основано действие одного из самых популярных при лечении депрессии медикаментов – Прозака.

Если очень хочется сладкого – выбирайте полезные сладости: сухофрукты, горький шоколад, мед и другие натуральные сладости. Ни в коем случае не увлекайтесь сахарозаменителями – они не безопасны, к тому же повышают аппетит.

Соленая, острая еда содействует выработке другого гормона хорошего настроения – окситоцина. Тот же самый гормон попадает в кровь во время страстных объятий и поцелуев.

Таким образом, сладкая кола и соленая картошка-фри с острым кетчупом дают нам если и не ощущение оргазма, то как минимум комфорта. Больше того – поедание "джанк фуда" становится еще более похожим на запретные половые связи благодаря его общественному порицанию. Многие из нас стесняются делать "это" в общественных местах, предпочитая поедать картошку и гамбургеры, прячась за непроницаемыми стеклами автомобиля.

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Обманите свои инстинкты

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Так как же нам научиться правильно и здорово питаться, если нашим мозгом управляют как врожденные, так и приобретенные предубеждения против полезной еды? Психологи и диетологи в один голос утверждают, что любые инстинкты и предубеждения можно обмануть.

Шаг номер один. Нужно осознать, что пища, которая вам не нравится, при этом является очень полезной для вашего организма. "Да, мне никогда не нравилась эта брюссельская капуста, но я полностью доверяю своему диетологу, который считает, что благодаря еженедельному включению ее в свое меню я смогу снизить уровень сахара или холестерина в крови".

Шаг номер два. Проявляйте настойчивость и терпение до тех пор, пока полезное для вас блюдо не будет приготовлено именно тем способом, который вам, наконец, понравится. Специи, добавки, время и способ приготовления, – в ход идут любые кулинарные ухищрения, которые помогут вам преодолеть вкусовое предубеждение.

Шаг номер три. Очень важна обстановка и сервировка. В хорошей компании, под хорошую музыку и настроение мы очень часто значительно расширяем свои кулинарные пристрастия. При этом позитивные воспоминания о приятном времяпровождении в дальнейшем играют роль позитивных стимуляторов.

Возможно, нам действительно стоит поучиться у восточной культуры, которая уделяет большое внимание не только вкусовым качествам еды, но и всем эмоциональным ощущениям удовольствия от приема пищи. И тогда мы действительно будем есть, чтобы жить. А не наоборот.

Напомним, ранее диетологи назвали продукты, от которых худеют все. Они также рассказали, какие соки наиболее полезны для здоровья.

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