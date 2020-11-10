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Как правильно есть авокадо: рекомендации эксперта по этикету

Сегодня, 19:24

Узнаем, как нужно поступать с авокадо, если он подан отдельно или служит как корзинка для салата

Мягкое, спелое и красивое – во всех подачах авокадо прекрасно. Его мы любим за нейтральный вкус, который легко комбинируется с другой едой. А также за его красоту, когда фрукт используется в качестве корзинки для салата. Казалось бы, лакомиться авокадо правильно по этикету – проще простого. Но нюансы есть. Тем более если вы оказались в ресторане и на стол подан авокадо. Вместе с экспертом Юлией Юдиной узнаем детали.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

Авокадо в ресторанах подается в нескольких интерпретациях: или разрезанным пополам в кожуре, или как корзинка, в которой лежит салат, или в виде пасты – гуакамоле.

Как правильно есть авокадо

  • Авокадо подан в кожуре и разрезан пополам – едим ложкой
  • В корзинках из авокадо подан салат – едим вилкой
  • Запомним: после трапезы с таким видом салата не стараемся уместить вилку на остатки кожуры, оставьте ее на тарелке
  • Если авокадо порезан на кусочки без кожуры – едим вилкой с ножом

Если подан гуакамоле

Фото: Instagram/tacodor.ru
  • Набирается ложкой, сервированной к данному блюду
  • Выкладывается непосредственно на крекер, или отломленный кусочек хлеба
  • Есть с ложки можно только в том случае, если порция пасты подана индивидуально вам с индивидуальной ложкой

В следующий раз мы расскажем, как правильно есть пиццу дома и в ресторане.

А здесь узнаете, как правильно есть устрицы и как нужно есть суши, чтоб они были вкусней.

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