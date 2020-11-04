Как правильно есть инжир: инструкция от эксперта по этикету
Откусывать инжир или резать на тарелке, и если разрезать, то как – узнаем у специалиста по этикету
Конечно, с одной стороны, что может быть проще, чем съесть инжир – взял в руку, откусил и жуй. А вот если вы в гостях или в ресторане и вам подали инжир с прошутто и мягким сыром, что тогда? Вместе с экспертом по этикету Марией Грицай разбираемся, как правильно есть этот фрукт.
Забегая наперед, инжир – фрукт сладкий и калорийный. Рассчитывайте свои силы, чтобы не взять в свою тарелку больше, чем сможете осилить.
- Если инжир подан на стол в целом виде, тогда перекладываем его из общего блюда к себе на тарелку. Рукой. Откусывать от целого плода не принято
- Важно взять ровно столько штук, сколько вы съедите, а не складировать фрукты на своей тарелке
- Берем вилку и нож (для фруктов, их должны подать)
- Кладем фрукт хвостиком вниз, разрезаем на четвертинки
- Есть инжир нужно с кожурой
- Инжир может быть подан к столу в половинках с прошутто или мягкими сырами. С помощью приборов положите кусочек ветчины или намажьте сыром (зависит от вашего выбора)
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