Как правильно есть устрицы: инструкция от эксперта по этикету

Нужно ли жевать устрицу и можно ли подталкивать ее в рот пальцем – эксперт по этикету дала развернутый ответ

Юркие и непослушные устрицы. Казалось бы, о том, как их есть уже написано-перенаписано. И что нельзя давить на моллюск зубами, а только глотать залпом, что проталкивать ее в рот можно только с помощью губ, в крайнем случае, вилкой, и что обязательно перед потреблением нужно капнуть на устрицу соком лимона. Но нам удалось выяснить, что многие глубоко заблуждаются, когда говорят – я умею есть устрицы. Вместе с экспертом по этикету Марией Грицай раскрываем секреты.

Фото: Мария Грицай, эксперт по этикету

Итак, ресторан. Перед нами красивый поднос с устрицами, которые возлегают на льду в паре с дольками лимона. На столе – тарелка, двузубчатая вилка, соус.

Кстати, к концу 19 века устричная вилка стала обязательным столовым прибором, съесть без которого устрицу считалось неприличным. Сейчас ее роль вспомогательная: она используется для того, чтобы отделить моллюск от стенки ракушки.

Как правило, в заведениях устриц подают уже раскрытыми и отделенными от раковин, нам остается просто есть.

Инструкция для новичков

Если вы собираетесь зайти в ресторан и впервые попробовать устрицы, то их обычно заказывают по 6 на каждого. Все-таки этот продукт требует подготовки, еще не известно, как организм отреагирует на первый устричный раз. В этих же целях выбирайте устрицу поменьше.

Фото: Іnstagram/oysters

Что касается взбрызгивания устрицы лимоном или несколькими каплями соуса, то эксперты единодушны – дебютная ваша устрица должна быть "оголенной, без лимона и соусов".

План действий

Взять раковину в левую руку, между большим и двумя первыми пальцами, пару секунд подержать

В правую взять двузубую вилку и аккуратно оторвать моллюска от раковины, если за вас это не сделал повар

Выдавить на нее лимон или капните соусом, который стоит на столе

Поднести раковину ко рту более узкой ее стороной

Если устрица не поддается, вы можете помочь ей пальцем. Такое допускается

Всосать устрицу и вот здесь важно – надавить на нее зубами

Многие уверяют, что этих моллюсков нужно быстро глотать. Но так вы не почувствуете их истинный вкус

Эксперты настаивают: сделайте пару несильных прикусов, а только потом глотайте

Инструкция для новичков №2. Когда устрица "зашла"

Фото: Pexels.com, Maria Orlova

В таком случае вы продолжаете наслаждаться ими, уже сбрызгивая их соком лимона

Запивать устриц рекомендуют сухим белым вином

Пустую раковину нужно перевернуть тыльной стороной вверх. Такие правила ресторанного этикета

P.S.

Если же вам довелось сидеть за одним столом с истинными ценителями устриц, то вот вам слова, которыми они любят перекидываться во время поедания моллюсков.

О вкусе: соленая устрица, сладковатая, с дынным или металлическим привкусом

О текстуре: твердая, маслянистая, мягкая

В следующий раз мы расскажем вам о том, как правильно есть инжир.

А ранее мы писали о том, как правильно по этикету есть креветки, а также о рекомендациях, как правильно есть суши.

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