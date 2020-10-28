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Как правильно есть устрицы: инструкция от эксперта по этикету

Сегодня, 17:52

Нужно ли жевать устрицу и можно ли подталкивать ее в рот пальцем – эксперт по этикету дала развернутый ответ

Юркие и непослушные устрицы. Казалось бы, о том, как их есть уже написано-перенаписано. И что нельзя давить на моллюск зубами, а только глотать залпом, что проталкивать ее в рот можно только с помощью губ, в крайнем случае, вилкой, и что обязательно перед потреблением нужно капнуть на устрицу соком лимона. Но нам удалось выяснить, что многие глубоко заблуждаются, когда говорят – я умею есть устрицы. Вместе с экспертом по этикету Марией Грицай раскрываем секреты.

Фото: Мария Грицай, эксперт по этикету

Итак, ресторан. Перед нами красивый поднос с устрицами, которые возлегают на льду в паре с дольками лимона. На столе – тарелка, двузубчатая вилка, соус.

Кстати, к концу 19 века устричная вилка стала обязательным столовым прибором, съесть без которого устрицу считалось неприличным. Сейчас ее роль вспомогательная: она используется для того, чтобы отделить моллюск от стенки ракушки.

Как правило, в заведениях устриц подают уже раскрытыми и отделенными от раковин, нам остается просто есть.

Инструкция для новичков

Если вы собираетесь зайти в ресторан и впервые попробовать устрицы, то их обычно заказывают по 6 на каждого. Все-таки этот продукт требует подготовки, еще не известно, как организм отреагирует на первый устричный раз. В этих же целях выбирайте устрицу поменьше.

Фото: Іnstagram/oysters

Что касается взбрызгивания устрицы лимоном или несколькими каплями соуса, то эксперты единодушны – дебютная ваша устрица должна быть "оголенной, без лимона и соусов".

План действий

  • Взять раковину в левую руку, между большим и двумя первыми пальцами, пару секунд подержать
  • В правую взять двузубую вилку и аккуратно оторвать моллюска от раковины, если за вас это не сделал повар
  • Выдавить на нее лимон или капните соусом, который стоит на столе
  • Поднести раковину ко рту более узкой ее стороной
  • Если устрица не поддается, вы можете помочь ей пальцем. Такое допускается
  • Всосать устрицу и вот здесь важно – надавить на нее зубами
  • Многие уверяют, что этих моллюсков нужно быстро глотать. Но так вы не почувствуете их истинный вкус
  • Эксперты настаивают: сделайте пару несильных прикусов, а только потом глотайте

Инструкция для новичков №2. Когда устрица "зашла"

Фото: Pexels.com, Maria Orlova
  • В таком случае вы продолжаете наслаждаться ими, уже сбрызгивая их соком лимона
  • Запивать устриц рекомендуют сухим белым вином
  • Пустую раковину нужно перевернуть тыльной стороной вверх. Такие правила ресторанного этикета

P.S.

Если же вам довелось сидеть за одним столом с истинными ценителями устриц, то вот вам слова, которыми они любят перекидываться во время поедания моллюсков.

О вкусе: соленая устрица, сладковатая, с дынным или металлическим привкусом

О текстуре: твердая, маслянистая, мягкая

В следующий раз мы расскажем вам о том, как правильно есть инжир.

А ранее мы писали о том, как правильно по этикету есть креветки, а также о рекомендациях, как правильно есть суши.

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