Как правильно готовить и хранить мясо: полезные советы

Как приготовить мясо так, чтобы оно получилось ароматным и вкусным, и в то же время сохранило свою сочность и нежность? Мы поделимся с вами маленькими хитростями.

Свинина легко впитывает в себе разные запахи, поэтому ее лучше хранить в закрытой эмалированной или стеклянной посуде. В холодильнике свинина остается свежей от 3 до 5 дней.

Большие куски свинины следует мыть под струей холодной воды, а маленькие лучше поскрести ножом, потому что при мытье они теряют слишком много сока. Вымытое мясо следует насухо вытереть, так как в мокром виде оно плохо зажаривается.

Готовя отбивные, обязательно удалите все прожилки и лишний жир.

Порционные куски мяса жарят непосредственно перед подачей к столу. Даже недолгосрочное хранение ухудшает их вкус.

Чтобы запеченная свинина была вкусной и сочной, перед тем как поставить ее в духовку, острием ножа сделайте несколько глубоких надрезов на поверхности.

Мясо можно сохранить свежим несколько дней и без холодильника – нужно только завернуть его в полотняную салфетку, смоченную уксусом, и положить в прохладное место.

Храните мясо ненарезанным, потому что большие куски портятся медленнее, чем маленькие.

Чтобы отваренные куски мяса оставались сочными, их следует хранить в отваре, накрыв посуду крышкой.

Вкус пересоленного мяса можно исправить, добавив пресный мучной или масляный соус, который моментально "вытянет" соль на себя.

Мясо, зажаренное порционными кусками, хорошо сочетается со свежими и консервированными овощами, заправленными маслом или молочным соусом, пюре из овощей, картофелем во всех видах.

Чтобы жесткое мясо стало нежным, вкусным и ароматным, его следует замариновать. Для маринада можно использовать уксус, вино, лимон, как ароматизирующие овощи – репчатый лук, морковь, петрушку, а из специй – гвоздику, майоран, орегано, базилик, перец красный, черный, душистый, тимьян, тмин, тархун, розмарин, горчичные семена, кориандр, куркума, мускатный орех.

Перед тем как залить мясо маринадом, его нужно проколоть в нескольких местах кулинарной иглой, чтобы оно быстрее пропиталось.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как выбрать качественные замороженные пельмени. Мы также делились рецептом вкусного домашнего бургера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Девять неизвестных вам секретов приготовления продуктов

Смотрите видео, как выбрать безопасное свежее мясо: