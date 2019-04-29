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Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Рецепты аппетитных сосисок на гриле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Сосиски нужно предварительно отварить
Сосиски нужно предварительно отварить
Фото: Pixabay

Приготовление сосисок и колбасок на гриле может показаться настолько простой кулинарной задачей, что инструкции к ней не нужны. Но это не так. Важно помнить, что сосиски и колбаски чувствительны к температуре и склонны высыхать и растрескиваться. Вместо того, чтобы бросать их прямо на горячий гриль, возьмите на вооружение один из этих способов.

Как приготовить сосиски на гриле: сварите и обжарьте на решетке

Прокипятите колбаски в воде (или пиве!) около пяти минут, чтобы они прогрелись. Достаньте из жидкости. Положите их на решетку гриля и обжарьте с каждой стороны до румяной корочки. На среднем огне это займет всего несколько минут.

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Как жарить сосиски на гриле без варки

Сделайте двухуровневый нагрев на гриле (это значит, с одной стороны должен быть средне-высокий огонь, а с другой – пламя выключено). Приготовьте сосиски на "холодной" стороне, периодически переворачивая, пока они не прогреются. Затем обжарьте несколько минут на среднем огне до золотистого цвета. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные сэндвичи для пикника. "Сегодня" также рассказывали, как запечь овощи на костре.

Смотрите видео, как приготовить грибной бургер по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: Сегодня
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