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Как правильно готовить сушеную спаржу

Сегодня, 18:18

Секреты приготовления сушеной спаржи

Сушеная спаржа не имеет никакого отношения к той привычной спарже, которую мы знаем, – зеленому плотному стеблю, из которого готовят блюда весной. Это пенка, которая была снята с соевого молока. Китайское название такого продукта – фучжу.

Сушеная спаржа готовится довольно легко: сначала вымачивается в воде (минимум шесть часов). Затем ее вытаскивают, хорошо отжимают от лишней влаги, а потом маринуют от одного до двух дней.

Спаржа обладает свойством приобретать аромат и вкус жидкости, в которой она замачивается. Особенно хорошо мариновать продукт с различными специями и пряностями.

Маринованная сушеная спаржа с морковью

Спаржа с морковью
Спаржа с морковью
Фото: Depositphotos

Самый простой способ приготовить вкусную спаржу – это совместить вымачивание и маринование. Вначале разломайте фучжу на маленькие кусочки, если она очень длинная. Затем поместите фучжу в кастрюлю и залейте горячей водой.

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На 50 г соевой спаржи понадобится 1 ст. воды. В горячей воде спаржа размокает быстрее, чем в холодной.

Добавьте в кастрюлю 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку 6-9% столового уксуса, 0.5 ч. ложки соли. Замачивайте продукт как минимум 3 часа. Отлично, если у вас есть возможность подержать спаржу в воде в течение 8-10 часов. Благодаря долгому замачиванию спаржа обретает более острый и пикантный вкус.

Пока спаржа набухает в воде, можно приготовить морковь по-корейски.

Сушеная спаржа с морковью по-корейски
Сушеная спаржа с морковью по-корейски
Фото: Depositphotos

Для салата вам понадобится 5 средних морковок, 1 ст. ложка соли без горки, 5 ст. ложек растительного масла, 2 ст. ложки кунжута. С помощью специального инструмента нашинкуйте морковь. У вас должна получиться длинная соломка. Посолите морковь и на время отставьте.

Теперь нужно приготовить яннем. Так называется корейская аджика.

Надо: 2 ст.л. молотого красного перца, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст. л. теплой кипяченой воды, 2-3 зубчика чеснока.

В миске смешайте перец, соль и сахар. Налейте воду и перемешайте все компоненты. Измельчите чеснок и добавьте в смесь. Если в моркови появился сок, слейте его.

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Смешайте 1 ст. ложку 6% уксуса и 0.5 ч. ложки яннема. Заправьте этой смесью салат. Если любите острые блюда, кладите яннема больше.

Разогрейте сковородку с маслом и поджарьте на ней кунжут до слегка золотистого оттенка. После выложите кунжут вместе с маслом в морковь. Настаивайте салат из моркови в холодильнике от 2 часов до суток.

Когда спаржа будет готова, слейте рассол, порежьте фучжу на кусочки и добавьте в корейскую морковь. Салат готов!

Соевая спаржа с грибами

Сушеная спаржа с грибами
Сушеная спаржа с грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г размоченной фучжу
  • 4 ст.л. томатной пасты
  • 250 г маринованных или свежих грибов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 0.5 ч.л. уксуса
  • 1 пучок зелени
  • 50 г растительного масла для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук кольцами, а чеснок мелко покрошите. Пассеруйте лук и чеснок в сливочном масле под закрытой крышкой.
  2. Когда они станут золотистого цвета, добавьте томатную пасту, грибы и соевую спаржу. Жарьте блюдо еще 20 минут.
  3. В конце приготовления посыпьте все компоненты мелко порубленной зеленью.
  4. По другой версии, спаржу следует добавлять в уже готовое грибное блюдо.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

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Источник: domashniy.ru
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