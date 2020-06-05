Как правильно готовить сушеную спаржу
Секреты приготовления сушеной спаржи
Сушеная спаржа не имеет никакого отношения к той привычной спарже, которую мы знаем, – зеленому плотному стеблю, из которого готовят блюда весной. Это пенка, которая была снята с соевого молока. Китайское название такого продукта – фучжу.
Сушеная спаржа готовится довольно легко: сначала вымачивается в воде (минимум шесть часов). Затем ее вытаскивают, хорошо отжимают от лишней влаги, а потом маринуют от одного до двух дней.
Спаржа обладает свойством приобретать аромат и вкус жидкости, в которой она замачивается. Особенно хорошо мариновать продукт с различными специями и пряностями.
Самый простой способ приготовить вкусную спаржу – это совместить вымачивание и маринование. Вначале разломайте фучжу на маленькие кусочки, если она очень длинная. Затем поместите фучжу в кастрюлю и залейте горячей водой.
На 50 г соевой спаржи понадобится 1 ст. воды. В горячей воде спаржа размокает быстрее, чем в холодной.
Добавьте в кастрюлю 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку 6-9% столового уксуса, 0.5 ч. ложки соли. Замачивайте продукт как минимум 3 часа. Отлично, если у вас есть возможность подержать спаржу в воде в течение 8-10 часов. Благодаря долгому замачиванию спаржа обретает более острый и пикантный вкус.
Пока спаржа набухает в воде, можно приготовить морковь по-корейски.
Для салата вам понадобится 5 средних морковок, 1 ст. ложка соли без горки, 5 ст. ложек растительного масла, 2 ст. ложки кунжута. С помощью специального инструмента нашинкуйте морковь. У вас должна получиться длинная соломка. Посолите морковь и на время отставьте.
Теперь нужно приготовить яннем. Так называется корейская аджика.
Надо: 2 ст.л. молотого красного перца, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст. л. теплой кипяченой воды, 2-3 зубчика чеснока.
В миске смешайте перец, соль и сахар. Налейте воду и перемешайте все компоненты. Измельчите чеснок и добавьте в смесь. Если в моркови появился сок, слейте его.
Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:
Смешайте 1 ст. ложку 6% уксуса и 0.5 ч. ложки яннема. Заправьте этой смесью салат. Если любите острые блюда, кладите яннема больше.
Разогрейте сковородку с маслом и поджарьте на ней кунжут до слегка золотистого оттенка. После выложите кунжут вместе с маслом в морковь. Настаивайте салат из моркови в холодильнике от 2 часов до суток.
Когда спаржа будет готова, слейте рассол, порежьте фучжу на кусочки и добавьте в корейскую морковь. Салат готов!
Ингредиенты:
- 500 г размоченной фучжу
- 4 ст.л. томатной пасты
- 250 г маринованных или свежих грибов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 0.5 ч.л. уксуса
- 1 пучок зелени
- 50 г растительного масла для обжаривания
Способ приготовления:
- Нарежьте лук кольцами, а чеснок мелко покрошите. Пассеруйте лук и чеснок в сливочном масле под закрытой крышкой.
- Когда они станут золотистого цвета, добавьте томатную пасту, грибы и соевую спаржу. Жарьте блюдо еще 20 минут.
- В конце приготовления посыпьте все компоненты мелко порубленной зеленью.
- По другой версии, спаржу следует добавлять в уже готовое грибное блюдо.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.
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