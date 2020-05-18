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Как правильно хранить морковь в домашних условиях

Разные способы сохранить морковь свежей

Ирина Павлина
Сегодня, 16:13

Морковь – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Ее используют для приготовления супов, салатов и вторых блюд, добавляют в десерты и напитки.

Но как же хранить морковь в домашних условиях, в частном доме, на даче или квартире? Способов существует очень много.

Главное правило – собранный урожай следует обязательно просушить и отсортировать: убрать подпорченные и подгнившие плоды, чтобы они не заражали другие корнеплоды.

Хранение моркови в вакуумных пакетах

Как хранить морковь дома
Как хранить морковь дома
Фото: freepik.com

Хранить морковь в вакуумных пакетах в погребе не рекомендуется, только в холодильнике, да и то удастся это ненадолго, так как корнеплоды выделяют углекислый газ и могут испортиться.

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В морозильной камере в вакуумных пакетах можно хранить как целую, так и измельченную морковью. В таком случае срок хранения будет достаточно долгим, вплоть до полугода.

Хранение моркови пакетах

Морковь можно хранить в полиэтиленовых пакетах с вентиляционными отверстиями. Но, как показывает опыт, в такой упаковке морковь недолго будет оставаться свежей и достаточно быстро начнет загнивать. Иначе говоря, способ подходит только для непродолжительного хранения (1-2 месяца).

Хранение моркови во фляге

Для этого способа нужна алюминиевая фляга, на дно которой помещаются опилки, поглощающие лишнюю влагу. Затем морковь готовится к хранению – у нее нужно отсечь около сантиметра корнеплода вместе с ботвой и "хвостик". Потом морковь просушивается, держится сутки в прохладном месте и закладывается в место хранения вместе со мхом.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Хранение моркови в золе

Хранение моркови в золе отлично подходит для хранения овоща в подвале. Вам нужно будет соединить золу и порошок мела в пропорции 3:1. Поместить смесь в деревянную емкость.

Морковь помыть, удалить ботву, просушить, уложить в золу с мелом толстыми концами кверху и слегка присыпать составом. Благодаря мелу можно остановить размножение бактерий и надолго сохранить свежесть и вкусовые качества моркови.

Как хранить морковь в пищевой пленке

Хотите сохранить морковь в пищевой пленке в погребе? Для этого морковь нужно вымыть, просушить и по 3-5 штуки, в зависимости от размера, завернуть в пищевую пленку.

Хранение моркови в мокром песке

Морковь можно хранить как в погребе, так и в холодильнике
Морковь можно хранить как в погребе, так и в холодильнике
Фото: freepik.com

Для сбережения моркови лучше всего подойдет влажный песок. Сделать мокрым рассыпчатый песок можно следующим образом: ведро песка разбавляется одним литром воды. После того, как песок увлажнился, его выкладывают на днище ящика, высыпают слой моркови, и обратно покрывают песком. Морковь и песок чередуется слоями.

Как хранить очищенную морковь в холодильнике

Вымытая морковь отлично сохранит свои качества на нижней полке холодильника или в специальном отделе для овощей, если каждую морковку плотно обмотать пищевой пленкой. Пленка исключает попадание воздуха и снижает влияние выделяемого овощами и фруктами этилена, который способствует не только созреванию, но и перезреванию плодов.

Нарезанную морковь можно хранить в холодильнике до двух дней. Чтобы уберечь ее от высыхания, положите в пакет с морковью влажную салфетку.

Бланшированную морковь можно держать в морозилке до года.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить лук в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились секретами хранения орехов.

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Источник: Сегодня
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