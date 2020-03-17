Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно хранить орехи в домашних условиях

Секреты хранения разных видов орехов

Ирина Павлина
Сегодня, 13:10

Орехи содержат множество микроэлементов (например, железо, медь, кобальт), антиоксиданты, ненасыщенные жирные кислоты, белок, более 20 незаменимых аминокислот, а также витамины группы В, витамины C, PP.

Благодаря набору этих полезностей орешки можно смело считать продуктом, ежедневно необходимым человеку для поддержания здоровья. Их можно использовать в приготовлении соусов и салатов, сделать составляющей частью бутербродов и супов.

Читайте также:
Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами

Правда, орехи нельзя употреблять в пищу при заболеваниях кишечника – энтеритах и колитах. А препараты из листьев ореха противопоказаны при повышенной свертываемости крови.

Как хранить свежесобранные грецкие орехи

Орехи портятся в тепле
Орехи портятся в тепле
Фото: freepik.com

Расстелите свежесобранные орехи в один слой в теплом помещении и оставьте сушиться на 7-10 дней. Затем их можно сложить в небольшие холщовые мешки или деревянные ящики. Храните при комнатной температуре, иначе плоды могут отсыреть и заплесневеть. Некоторые люди хранят орехи, очистив их от скорлупы. Это неправильно – очищенные ядра портятся скорее.

Как правильно хранить очищенные орехи

Поскольку орехи содержат высокий процент жира, они довольно быстро прогоркают в тепле. Вы можете хранить их при комнатной температуре до месяца. Но после этого обязательно переложите орехи в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. В основной камере они будут хранится 6 месяцев, в морозильной – год.

Смотрите видео, как сделать варенье из орехов:

Чтобы "освежить" орехи любого вида перед тем, как их съесть (или приготовить что-нибудь с ними), поджарьте их на противне в духовке при температуре 180 ºС в течение 10 минут или положите орехи в небольшую миску и разогрейте в микроволновой печи в течение 1-1 1/2 минут.

Напомним, ранее мы писали, как испечь малиновые квадратики с орехами. "Сегодня" также делились рецептом морковного торта с орехами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать идеальные яблоки Как выбрать качественную кабачковую икру в магазине Семь полезных продуктов, которые нельзя есть по утрам Как правильно выбирать и хранить свежие шампиньоны
грецкие орехи свойства продуктов хранение продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Пластический хирург рассказал о проблеме Примадонны
Пластический хирург рассказал о проблеме Примадонны

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Сегодня, 11:40Wellness

Как накачать грудные мышцы в домашних условиях: эффективные упражнения

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Сегодня, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Сегодня, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

Вчера, 19:30Wellness

Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 18:29Wellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

Вчера, 16:20Food

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 14:41Психология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

Вчера, 12:42Fun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

Вчера, 12:32Wellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Вчера, 11:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 09:21Fun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

15 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

15 мартаТехно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Новости партнеров

Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Салат с фасолью копченой колбасой и сухариками. Рецепт с фото
Салат с фасолью копченой колбасой и сухариками. Рецепт с фото
Суп из красной рыбы со сливками: рецепт с фото
Суп из красной рыбы со сливками: рецепт с фото
Тульский пряник в домашних условиях: рецепт с фото пошагово
Тульский пряник в домашних условиях: рецепт с фото пошагово