Как правильно хранить орехи в домашних условиях

Секреты хранения разных видов орехов

Орехи содержат множество микроэлементов (например, железо, медь, кобальт), антиоксиданты, ненасыщенные жирные кислоты, белок, более 20 незаменимых аминокислот, а также витамины группы В, витамины C, PP.

Благодаря набору этих полезностей орешки можно смело считать продуктом, ежедневно необходимым человеку для поддержания здоровья. Их можно использовать в приготовлении соусов и салатов, сделать составляющей частью бутербродов и супов.

Читайте также: Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами

Правда, орехи нельзя употреблять в пищу при заболеваниях кишечника – энтеритах и колитах. А препараты из листьев ореха противопоказаны при повышенной свертываемости крови.

Как хранить свежесобранные грецкие орехи

Орехи портятся в тепле Фото: freepik.com

Расстелите свежесобранные орехи в один слой в теплом помещении и оставьте сушиться на 7-10 дней. Затем их можно сложить в небольшие холщовые мешки или деревянные ящики. Храните при комнатной температуре, иначе плоды могут отсыреть и заплесневеть. Некоторые люди хранят орехи, очистив их от скорлупы. Это неправильно – очищенные ядра портятся скорее.

Как правильно хранить очищенные орехи

Поскольку орехи содержат высокий процент жира, они довольно быстро прогоркают в тепле. Вы можете хранить их при комнатной температуре до месяца. Но после этого обязательно переложите орехи в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. В основной камере они будут хранится 6 месяцев, в морозильной – год.

Смотрите видео, как сделать варенье из орехов:

Чтобы "освежить" орехи любого вида перед тем, как их съесть (или приготовить что-нибудь с ними), поджарьте их на противне в духовке при температуре 180 ºС в течение 10 минут или положите орехи в небольшую миску и разогрейте в микроволновой печи в течение 1-1 1/2 минут.

Напомним, ранее мы писали, как испечь малиновые квадратики с орехами. "Сегодня" также делились рецептом морковного торта с орехами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться