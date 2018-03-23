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Как правильно хранить свежую зелень

Существует два основых способа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Важно хранить зелень правильно Фото: pixabay.com
Важно хранить зелень правильно Фото: pixabay.com

Ароматная зелень может превратить самое обычное блюдо в кулинарный шедевр. Только жизнь свежей травы очень недолговечна. Как сохранить зелень дольше? Для каждого вида трав существует свой метод оптимального хранения.

Вся зелень делится на два типа: мягкую и жесткую. Определить вид зелени можно по листьям и стеблю. Мягкие (как у мяты или петрушки) – относятся к мягкому типу, более жесткие (розмарин, тимьян) – к жесткому.

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Мягкий тип зелени (лук, укроп, кориандр и т.д.) следует хранить в холодильнике в высоком стакане с небольшим количеством воды (примерно 2,5 см).

Жесткие травы тоже стоит хранить в холодильнике. Только их следует обвернуть влажной кухонной бумагой и поместить в герметичную пластиковую посуду. Не ставьте тару плотно к задней стенке холодильника, чтобы предотвратить замерзание зелени.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом весеннего салата из редиса с зеленью. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с зеленью и морковью.

Смотрите видео, как вырастить зелень у себя дома:

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Источник: goodhouse.com.ua

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