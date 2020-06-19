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Как правильно хранить сыр в домашних условиях

Сегодня, 21:16

Правила хранения сыра в холодильнике

Срок годности сыра напрямую зависит от условий его хранения. Чтобы продукт как можно дольше оставался свежим и сохранял свой вкус, структуру и аромат, нужно знать некоторые секреты.

Как хранить сыр дома

Сыр можно держать даже в полиэтиленовом пакете, но это далеко не лучший вариант. У каждого сорта есть свои особенности хранения. Каким бы ни был сыр, всегда держите его в ящике для овощей в холодильнике – там температура низкая и стабильная.

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Продолжительность хранения сыра различается в зависимости от сорта. Чем тверже сыр, тем дольше он будет оставаться свежим.

Как хранить сыр дома
Как хранить сыр дома
Фото: freepik.com

Твердые выдержанные сыры (пармиджано-риджано, выдержанная гауда): сначала оберните кусок сыра воском или пергаментной бумагой, затем добавьте слой пищевой пленки.

Голубые сыры (горгонзола, рокфор): заверните в пищевую пленку.

Полутвердые и твердые сыры (чеддер, швейцарский, грюйер): заверните в пищевую пленку.

Мягкие, полумягкие и острые сыры (козий, камамбер, бри, лимбургер): поместите в пластиковый контейнер с крышкой.

Свежие сыры в жидкости (моцарелла или фета): оставьте сыр в оригинальной упаковке, меняя воду каждые несколько дней.

На заметку

Каждый раз используйте новый кусок пищевой пленки или вощеной бумаги, чтобы перепаковать сыр после использования.

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плавленый сыр с грибами. Кроме этого, мы делились рецептом сырных палочек во фритюре.

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Источник: Сегодня
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