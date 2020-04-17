Как правильно красить яйца на Пасху: видео от Григория Германа

Разные способы покраски яиц

Один из главных символов Пасхи – крашенки. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Герман решил проверить самые популярные народные методы окрашивания яиц.

Ведущий подготовил четыре белых куриных яйца и четыре миски с ингредиентами. Григорий Герман развел в воде куркуму, нарезанный шпинат, нашинкованную синюю капусту и замороженные ягоды вишни. Видео с результатами эксперимента смотрите ниже.

Куркума

За пять минут с яйцом не случилось почти ничего. Через час оно приобрело светло-лимонный цвет.

Шпинат

Через пять минут кардинальных изменений не произошло, как и через час.

Пасхальные яйца Фото: freepik.com

Красная капуста

За пять минут яйцо практически не поменяло цвет. А через час стало красивого бледно-голубого цвета.

Вишня

Через пять минут вишня немного окрасила яйцо. Когда прошел час, яйцо приобрело грязно-фиолетовый оттенок.

Вердикт – лучше всего яйца покрасили куркума и капуста.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фигурный пасхальный кулич. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами творожной пасхи.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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