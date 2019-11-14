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Как правильно пить саке: японские традиции

Распитие саке – строго регламентированная церемония

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05

Рюмочка, которая приносит удачу. Особый хмельной ритуал чествуют в Японии. Рисовую настойку подают там уже сотни лет.

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Напиток пьют горячим, а настаивают на водяном нагревателе. Так европейцы готовят к употреблению традиционный напиток Японии. А вот сами японцы греют только плохой саке. Нагревом скрывают недостатки напитка, говорит сакевар с сорокалетним стажем. Сам он всегда пьет саке холодным.

В Японии саке пьют охлажденным
В Японии саке пьют охлажденным
Фото: Pinterest

Саке в Японии – священный напиток. Ему более двух тысяч лет, и раньше его варили только императору.

В саке нет фруктов. Это не вино и не самогон, а рисовая настойка крепостью до 20-ти градусов. Ее ближайший родственник – пиво. Напитки готовятся из зерна, и оба – результат брожения. К рису добавляют ферменты, которые способствуют сквашиванию. В бочках сырье бродит несколько месяцев. Чистое саке разливают в бутылки и закупоривают. А из выжимок делают косметику. У японок крем с саке пользуется большой популярностью. Стоит такой 400 грн. Говорят, он прекрасно увлажняет кожу.

Литровая бутылку саке можно купить по цене от 500 до 2 тысяч грн. А бесплатный напиток передают храмам – ежегодно солидную партию. Это давняя традиция японских сакеваров: мол, тогда бизнес пойдет удачно.

Саке делают из рисовых зерен
Саке делают из рисовых зерен
Фото: Pixabay

Посев, жатва или Новый год – без саке в синтоистском храме не обходится ни один праздник. Как и без прихожан, перепивших священного напитка.

"Мы часто замечаем тех, кто много выпил во время службы. Сначала они краснеют, а затем засыпают прямо в храме", – говорит Сенген Тайша, настоятель синтоистского храма в Фудзиномии.

Пьют саке маленькими глотками из крохотных рюмок. Ритуал растягивают на часы и за раз пробуют несколько видов напитка.

Напомним, ранее японцы поделились секретами долгожительства.

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Источник: Сегодня
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