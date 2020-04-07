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Как правильно питаться: меню на неделю от Аниты Луценко

Тренер назвала лучшие продукты, которые помогут удержать вес

Ирина Павлина
Сегодня, 13:50

Для многих людей на карантине главным развлечением стали походы к холодильнику. Но если продолжать в том же духе и вести малоподвижный образ жизни, существует риск обзавестись к лету лишними килограммами.

В программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", травести-дива Монро рассказала, как занимается спортом, чтобы держать себя в форме, а фитнес-тренер Анита Луценко поделилась удачным вариантом питания на неделю.

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Чтобы быть стройной, Монро на карантине не только изменила свое меню, но и каждый день бегает по полчаса, а также занимается гимнастикой на балконе.

"Это и йога, и стретчинг, и силовые упражнения, и приседания. А потом я еще могу дополнительно на коврике порастягиваться – утром и вечером. Не ем сладкое, мучное, сдобу, булочки, пирожки и все, что содержит дрожжи", – призналась Монро.

Анита Луценко советует чередовать белковые продукты
Анита Луценко советует чередовать белковые продукты
Фото: freepik.com

Диетологи советуют в непростое карантинное время питаться так, чтобы половину тарелки занимали овощи, также не забывать о белках и углеводах. Фрукты можно только по одному, максимум два в день. Есть стоит три раза в день, чтобы промежутки между приемами пищи были 3-4 часа. Фитнес-тренер Анита Луценко предлагает такой способ питания:

"Нужно все время чередовать – овощи, каши. Варианты белка – два раза в неделю есть мясо, два раза – рыбу, два раза – птицу", – поделилась Анита Луценко.

Смотрите видео о полезных продуктах, которые помогут вам не болеть:

На время карантина фитнес-тренер проводит марафон "14 дней без сахара", не позволяя есть сладкое и даже сухофрукты, в которых содержатся быстрые углеводы.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты помогают поддерживать иммунитет. "Сегодня" также рассказывали о самых полезных завтраках для тех, кто худеет.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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