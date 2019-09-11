Как правильно приготовить запеченную тыкву
Лучшие рецепты запеченной тыквы с фото
Тыква – самый универсальный осенний овощ. Ее можно тушить, жарить, варить, добавлять в супы, пироги, каши, вторые блюда, запеканки, десерты и напитки.
Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:
Мы расскажем, как запечь тыкву в духовке и в мультиварке. Перед приготовлением ее нужно будет обязательно очистить от кожуры, волокон и семян.
Тыква, запеченная в духовке с яблоками
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Сладкие яблоки – 2 шт.
- Светлый изюм – 50 г
- Маленький лимон – 1 шт.
- Кипяченая вода – 2 ст. л.
- Молотая корица – 0,5 ч. л.
- Сахар или мед – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
- Подготовьте необходимые ингредиенты. Из лимона выдавите сок.
- Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте жидкость и хорошо просушите.
- Тыкву тщательно вымойте, очистите от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками.
- Яблоки вымойте и нарежьте дольками, предварительно удалив семена.
- В форму для запекания налейте 2 ст.л. кипяченой воды. Положите нарезанную тыкву, распаренный изюм и яблоки. Полейте лимонным соком.
- Посыпьте сверху сахаром и корицей. Если предпочитаете мед, то добавляйте его уже в готовое блюдо, так как при термической обработке мед теряет все свои полезные свойства.
- Запекайте тыкву с яблоками и изюмом в заранее разогретой до 200-210 градусов духовке около 30-35 минут. Важно, чтобы тыква была мягкой, но не превратилась в пюре, а яблоки и изюм не пригорели. В процессе запекания можно один-два раза аккуратно перемешать.
Тыква, запеченная с яблоками в мультиварке
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы без кожуры и семян – 400 г
- Яблоки (средние) – 2 шт.
- Сахарный песок – 3 ст.л.
- Масло сливочное – 100 г
- Вода – 100 мл
Способ приготовления:
- Тыкву и яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Сливочное масло также нарежьте кубиками.
- В чашу мультиварки добавьте тыкву, яблоки и масло, залейте водой и посыпьте сахаром.
- Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 30-40 минут.
Запеченная тыква с медом
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Тыква свежая чищенная – 400 г
- Мед – 2 ст.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Тыкву нарежьте на средние кусочки.
- Соедините растительное масло и мед, тщательно перемешайте.
- Кусочки тыквы обваляйте в медовом соусе.
- Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.
- Перед подачей можно украсить запеченную тыкву корицей и поджаренными грецкими орехами.
Тыква, запеченная с яблоками и творогом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Тыква – 0,5 кг
- Яблоки большие – 4 шт
- Сахар – 5 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Творог мягкий – 250 г
- Сухари белые молотые – 3 ст.л.
- Корица – 2 щепотки
- Манная крупа – 50 г
- Лимонная кислота или 0,5 лимона
- Яйцо – 2 шт.
Способ приготовления:
- Тыкву сварите, откиньте на дуршлаг. Сделайте тыквенное пюре, добавьте манную крупу и 2 ст.л. сахара. Перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы разбухла манка.
- Яблоки очистите от шкурки и сердцевины, нарежьте средними кубиками. Слегка посыпьте лимонной кислотой или сбрызните соком лимона. Яблоки положите на сковородку и потушите их до мягкости.
- В тыквенное пюре добавьте яйцо, 2 ст.л. сахара, ванильный сахар и сухари, перемешайте.
- В творог добавьте яйцо и ложку сахара, разотрите до однородности.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите тыкву, разровняйте и посыпьте корицей. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей. Последний слой – творог.
- Отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 30-35 минут.
Несладкая тыква, запеченная в духовке кусочками
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Тыква - 500 г
- Оливковое масло – по вкусу
- Тимьян - по вкусу
- Зубчики чеснока – 3-4 шт.
- Морская соль, черный перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С.
- Тыкву без кожуры и семян нарежьте кубиками. Посолите и сбрызните оливковым маслом.
- Выложите в форму для запекания. Добавьте неочищенные зубчики чеснока и веточки тимьяна.
- Поставьте в духовку и запекайте 20-30 минут. Подавайте запеченную тыкву как самостоятельное блюдо или на гарнир.
Чем полезна тыква для здоровья
Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы.
Кушайте тыкву регулярно, и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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