Как правильно приготовить запеченную тыкву

Лучшие рецепты запеченной тыквы с фото

Запеченная тыква в духовке Фото: Depositphotos

Тыква – самый универсальный осенний овощ. Ее можно тушить, жарить, варить, добавлять в супы, пироги, каши, вторые блюда, запеканки, десерты и напитки.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Мы расскажем, как запечь тыкву в духовке и в мультиварке. Перед приготовлением ее нужно будет обязательно очистить от кожуры, волокон и семян.

Тыква, запеченная в духовке с яблоками

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Сладкие яблоки – 2 шт.

Светлый изюм – 50 г

Маленький лимон – 1 шт.

Кипяченая вода – 2 ст. л.

Молотая корица – 0,5 ч. л.

Сахар или мед – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Подготовьте необходимые ингредиенты. Из лимона выдавите сок. Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте жидкость и хорошо просушите. Тыкву тщательно вымойте, очистите от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками. Яблоки вымойте и нарежьте дольками, предварительно удалив семена. В форму для запекания налейте 2 ст.л. кипяченой воды. Положите нарезанную тыкву, распаренный изюм и яблоки. Полейте лимонным соком. Посыпьте сверху сахаром и корицей. Если предпочитаете мед, то добавляйте его уже в готовое блюдо, так как при термической обработке мед теряет все свои полезные свойства. Запекайте тыкву с яблоками и изюмом в заранее разогретой до 200-210 градусов духовке около 30-35 минут. Важно, чтобы тыква была мягкой, но не превратилась в пюре, а яблоки и изюм не пригорели. В процессе запекания можно один-два раза аккуратно перемешать.

Тыкву запекают с изюмом и яблоками Фото: Depositphotos

Тыква, запеченная с яблоками в мультиварке

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Мякоть тыквы без кожуры и семян – 400 г

Яблоки (средние) – 2 шт.

Сахарный песок – 3 ст.л.

Масло сливочное – 100 г

Вода – 100 мл

Способ приготовления:

Тыкву и яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Сливочное масло также нарежьте кубиками. В чашу мультиварки добавьте тыкву, яблоки и масло, залейте водой и посыпьте сахаром. Готовьте в режиме "Выпечка" в течение 30-40 минут.

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Запеченная тыква с медом

Тыква в духовке с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Тыква свежая чищенная – 400 г

Мед – 2 ст.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Тыкву нарежьте на средние кусочки. Соедините растительное масло и мед, тщательно перемешайте. Кусочки тыквы обваляйте в медовом соусе. Отправьте в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей можно украсить запеченную тыкву корицей и поджаренными грецкими орехами.

Тыква, запеченная с яблоками и творогом

Запеканка из тыквы, яблок и творога Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг

Яблоки большие – 4 шт

Сахар – 5 ст.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Творог мягкий – 250 г

Сухари белые молотые – 3 ст.л.

Корица – 2 щепотки

Манная крупа – 50 г

Лимонная кислота или 0,5 лимона

Яйцо – 2 шт.

Способ приготовления:

Тыкву сварите, откиньте на дуршлаг. Сделайте тыквенное пюре, добавьте манную крупу и 2 ст.л. сахара. Перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы разбухла манка. Яблоки очистите от шкурки и сердцевины, нарежьте средними кубиками. Слегка посыпьте лимонной кислотой или сбрызните соком лимона. Яблоки положите на сковородку и потушите их до мягкости. В тыквенное пюре добавьте яйцо, 2 ст.л. сахара, ванильный сахар и сухари, перемешайте. В творог добавьте яйцо и ложку сахара, разотрите до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите тыкву, разровняйте и посыпьте корицей. Сверху выложите яблоки, посыпьте корицей. Последний слой – творог. Отправьте в разогретую до 180 С духовку примерно на 30-35 минут.

Несладкая тыква, запеченная в духовке кусочками

Тыква в духовке несладкая Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Тыква - 500 г

Оливковое масло – по вкусу

Тимьян - по вкусу

Зубчики чеснока – 3-4 шт.

Морская соль, черный перец - по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Тыкву без кожуры и семян нарежьте кубиками. Посолите и сбрызните оливковым маслом. Выложите в форму для запекания. Добавьте неочищенные зубчики чеснока и веточки тимьяна. Поставьте в духовку и запекайте 20-30 минут. Подавайте запеченную тыкву как самостоятельное блюдо или на гарнир.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы.

Кушайте тыкву регулярно, и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог.

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