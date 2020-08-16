Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

Делаем полезную заготовку на зиму

Сушеные яблоки, или яблочные чипсы – вкусная и здоровая закуска. Сушка – один из древнейших методов сохранения продуктов. В процессе сушки плоды отдают свою влагу, поэтому бактерии, грибок и плесень не смогут испортить качество. Для успешной сушки необходим баланс влажности и температуры.

Как правильно сушить яблоки

Сушеные яблоки на зиму Фото: Depositphotos

Приготовить яблочные чипсы можно и без дегидратора. Все, что вам понадобится, это духовка и немного времени. Такая закуска станет отличным полезным десертом как для взрослых, так и для детей, ведь, несмотря на ее сладкий вкус, в ней совсем нет добавленного сахара.

Установите стойки в верхней и нижней трети духовки, предварительно разогрев ее до 100 °С. Застелите два больших противня пергаментной бумагой. Смешайте 4 чашки воды и 1/2 чашки лимонного сока в средней миске. Лимонный сок помогает предотвратить поджаривание. Используя острый нож или овощерезку (если у вас она есть), нарежьте 2 больших яблока как можно более тонкими (толщиной около 0,3 см) слайсами. Замочите ломтики в лимонной воде на 30 минут. Слейте и промокните ломтики сухими бумажными полотенцами (или чистыми кухонными полотенцами). Поместите яблочные слайсы на подготовленные противни в один слой. Запекайте ломтики на верхней и нижней стойках в течение 1 часа. Выньте из духовки и переверните каждый кусочек, затем верните противни в духовку. Запекайте еще 1 час, если любите мягкие сушеные яблоки, или около 2 часов, если более хрустящие яблочные чипсы.

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Время также зависит от вашей духовки, вида яблок и толщины ломтиков. Периодически проверяйте готовность и уменьшайте или увеличивайте общее время по мере необходимости. Выключите духовку, откройте дверцу и оставьте яблоки в духовке, пока печь полностью не остынет, от 1 до 2 часов. Храните в герметичной посуде не дольше 1 недели, или заморозьте и храните не дольше 1 месяца.

Полезные советы

Оставьте кожуру. Сэкономьте время и пропустите шаг очистки яблок от кожуры. Это сохранит в закуске больше клетчатки.

Не тратьте время на вырезание сердцевины. Звездообразная сердцевинка придает чипсам красивую форму. Мягкие сушеные яблоки так же вкусны, как и хрустящие чипсы, а вот времени на их приготовление требуется меньше .

Сушеные яблоки можно использовать в качестве ингредиента для мюсли, а также в смешанных фруктовых и ореховых смесях. Кроме того, их можно добавлять в печенье, кексы, пирожные, десерты и пудинги, и даже тушить с овощами.

Смотрите видео, как выбрать идеальные яблоки:

Напомним, ранее мы писали, как сделать безалкогольный яблочный сидр. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочный флонярд с изюмом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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