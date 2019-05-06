Как правильно тушить мясо: ТОП-5 рецептов для ужина
Лучшие рецепты приготовления тушеного мяса
Не знаете, как правильно тушить мясо? Вариантов приготовления – огромное количество. Готовить тушеное мясо можно на сковороде, в казане, в горшочках и в мультиварке. Лучшие рецепты тушеного мяса вы найдете в нашей подборке.
Как тушить мясо без обжаривания: рецепт телятины с помидорами и зеленью
Вкусный ужин в итальянском стиле: тушеное мясо с помидорами, перцем, чесноком и пряной зеленью.
Ингредиенты:
- 800 г вырезки телятины
- 8-10 шт. помидоров "сливка"
- 1-2 веточки свежего розмарина
- 5-6 веточек свежего тимьяна
- 1 стручок перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. растительного масла
- соль, свежемолотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо нарезать небольшими кусочками. Положить в сковороду с растительным маслом, приправить солью и перцем по вкусу.
- Накрыть крышкой, чтобы телятина дала свой сок, в котором она будет тушиться. Готовить мясо, пока оно не станет мягким, около 40 минут.
- В сковороду добавить порезанные розмарин, перец, чеснок и листики тимьяна.
- Помидоры разрезать на 4 части и уложить среди мяса, накрыть снова крышкой и тушить еще 10-15 минут. Не перемешивать, чтобы помидоры не превратились в пюре.
- Подавать мясо вместе с гречкой, макаронами или картофельным пюре.
Как потушить мясо с подливкой: рецепт сытного жаркого из говядины
Жаркое из говядины в овощами и томатным соусом – классический рецепт британской кухни. Тушение в густом, насыщенным соусе – идеальный рецепт даже для жесткого мяса, поскольку длительное приготовления при низкой температуре в любом случае гарантирует нежное блюдо.
Ингредиенты:
- 2 стебля сельдерея, грубо нарезанных
- 1 лук, нарезанный
- 2 больших моркови, очищенных и крупно нарезанных
- 5 лавровых листов
- 2 веточки тимьяна, 1 целая, со второй снять листья
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 2 ст.л. томатного пюре
- 2 ст.л. вустерского соуса
- 2 кубика говяжьего бульона, раскрошенных
- 850 г мякоти говядины, нарезанной довольно крупными кусками
Рецепт приготовления:
- Нагрейте духовку до 160 С и поставьте чайник с водой.
- Положите в жаропрочную кастрюлю сельдерей, лук, морковь, лавровые листья и целую веточку вместе с растительным и сливочным маслом.
- Готовьте в течение 10 минут, затем добавьте муку и перемешайте. Затем добавьте томатное пюре, вустерский соус и раскрошенные бульонные кубики.
- Постепенно влейте 600 мл горячей воды, затем добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения.
- Накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа 30 минут, затем раскройте и готовьте еще 30 минут или 1 час, пока мясо не станет очень мягким, а соус не загустеет.
- Украсьте листиками тимьяна и подавайте.
Как тушить мясо с овощами: рецепт с грибами и помидорами
Главные преимущества тушеного мяса в горшочках – вкус и простота приготовления. Предлагаем вам рецепт с помидорами, грибами, чесноком и зеленью.
Ингредиенты на 5-6 порций:
- 1 кг мяса (говядина или свинина)
- 400 г консервированных шампиньонов
- 400 г консервированных томатов
- 2 луковицы
- 2-3 зубчика чеснока
- 3-4 ст. л. растительного масла
- пучок укропа или петрушки
- несколько веточек тимьяна
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо помыть и нарезать средними кусочками. Быстро обжарить на растительном масле до румяной корочки, положить в керамические горшочки для запекания.
- Отдельно обжарить измельченный лук и нарезанные тонкими пластинками шампиньоны (жидкость от консервированных грибов сохранить), добавить к мясу.
- Также в горшочек выложить порезанные мелкими кубиками томаты без кожицы, измельченный чеснок, рубленую зелень и воду из-под шампиньонов, приправить солью и перцем по вкусу.
- Накрыть крышкой, поставить в духовку и тушить около 2-х часов при температуре 150-160 градусов.
- Совет: чтобы сделать блюдо более согревающим, добавьте мелко нарезанный перец чили. И не забывайте, что помидоры и грибы должны быть консервированными в собственном соку, а не маринованными.
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Как тушить мясо с картошкой: рецепт в горшочках
Тушеная свинина в горшочке с овощами – вкусное и простое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Вместо свинины вы можете взять куриное филе.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Свинина – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 0.5 шт.
- Сливки или бульон – 50 мл
- Растительное масло – для обжаривания
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Зелень петрушки
Рецепт приготовления:
- Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками.
- Мясо нарезать кусочками такого же размера.
- Лук почистить и мелко нарезать..
- Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут.
- Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон.
- Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 С.
- Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.
Как тушить мясо курицы: готовим куриное жаркое с вином
Если после праздника у вас остался бокал белого вина, не спешите его выливать. Напиток придаст жаркому интересный, тонкий привкус, которого не добиться никакими приправами.
Ингредиенты:
- 800 г куриного филе
- 2 луковицы
- 2 сладких перца
- 2 помидора
- 150 г шампиньонов
- 1 ст.л. муки
- 1 бокал белого сухого вина
- зелень
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.
- Все овощи и грибы помыть, нарезать крупными кубиками.
- Куриное филе нарезать кусочками, добавить в сковороду с луком и жарить, пока оно не побелеет, примерно 7 минут.
- Добавить грибы, муку и вино. Перемешать и тушить еще 7-10 минут.
- Добавить помидоры, болгарский перец и специи. Готовить на слабом огне с открытой крышкой еще 10-15 минут.
- Перед подачей украсить жаркое измельченной зеленью.
Совет: в жаркое можно добавить сливки или сметану.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как приготовить тушеную говядину по-бургундски:
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