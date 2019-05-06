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Как правильно тушить мясо: ТОП-5 рецептов для ужина

Лучшие рецепты приготовления тушеного мяса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:59
Тушеное мясо на сковороде
Тушеное мясо на сковороде
Фото: Depositphotos

Не знаете, как правильно тушить мясо? Вариантов приготовления  – огромное количество. Готовить тушеное мясо можно на сковороде, в казане, в горшочках и в мультиварке. Лучшие рецепты тушеного мяса вы найдете в нашей подборке.

Как тушить мясо без обжаривания: рецепт телятины с помидорами и зеленью

Тушеная говядина с помидорами
Тушеная говядина с помидорами
Фото: Pixabay

Вкусный ужин в итальянском стиле: тушеное мясо с помидорами, перцем, чесноком и пряной зеленью.

Ингредиенты:

  • 800 г вырезки телятины 
  • 8-10 шт. помидоров "сливка"
  • 1-2 веточки свежего розмарина
  • 5-6 веточек свежего тимьяна
  • 1 стручок перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, свежемолотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Мясо нарезать небольшими кусочками. Положить в сковороду с растительным маслом, приправить солью и перцем по вкусу.
  2. Накрыть крышкой, чтобы телятина дала свой сок, в котором она будет тушиться. Готовить мясо, пока оно не станет мягким, около 40 минут.
  3. В сковороду добавить порезанные розмарин, перец, чеснок и листики тимьяна.
  4. Помидоры разрезать на 4 части и уложить среди мяса, накрыть снова крышкой и тушить еще 10-15 минут. Не перемешивать, чтобы помидоры не превратились в пюре.
  5. Подавать мясо вместе с гречкой, макаронами или картофельным пюре.

Как потушить мясо с подливкой: рецепт сытного жаркого из говядины 

Жаркое с густым соусом
Жаркое с густым соусом
Фото: Depositphotos

Жаркое из говядины в овощами и томатным соусом – классический рецепт британской кухни. Тушение в густом, насыщенным соусе – идеальный рецепт даже для жесткого мяса, поскольку длительное приготовления при низкой температуре в любом случае гарантирует нежное блюдо.

Ингредиенты:

  • 2 стебля сельдерея, грубо нарезанных
  • 1 лук, нарезанный
  • 2 больших моркови, очищенных и крупно нарезанных
  • 5 лавровых листов
  • 2 веточки тимьяна, 1 целая, со второй снять листья
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 2 ст.л. томатного пюре
  • 2 ст.л. вустерского соуса
  • 2 кубика говяжьего бульона, раскрошенных
  • 850 г мякоти говядины, нарезанной довольно крупными кусками

Рецепт приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 160 С и поставьте чайник с водой.
  2. Положите в жаропрочную кастрюлю сельдерей, лук, морковь, лавровые листья и целую веточку вместе с растительным и сливочным маслом.
  3. Готовьте в течение 10 минут, затем добавьте муку и перемешайте. Затем добавьте томатное пюре, вустерский соус и раскрошенные бульонные кубики.
  4. Постепенно влейте 600 мл горячей воды, затем добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения.
  5. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа 30 минут, затем раскройте и готовьте еще 30 минут или 1 час, пока мясо не станет очень мягким, а соус не загустеет.
  6. Украсьте листиками тимьяна и подавайте. 

Как тушить мясо с овощами: рецепт с грибами и помидорами

Тушеное мясо с грибами
Тушеное мясо с грибами
Фото: Depositphotos

Главные преимущества тушеного мяса в горшочках – вкус и простота приготовления. Предлагаем вам рецепт с помидорами, грибами, чесноком и зеленью.

Ингредиенты на 5-6 порций:

  • 1 кг мяса (говядина или свинина)
  • 400 г консервированных шампиньонов
  • 400 г консервированных томатов
  • 2 луковицы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • пучок укропа или петрушки
  • несколько веточек тимьяна
  • соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть и нарезать средними кусочками. Быстро обжарить на растительном масле до румяной корочки, положить в керамические горшочки для запекания.
  2. Отдельно обжарить измельченный лук и нарезанные тонкими пластинками шампиньоны (жидкость от консервированных грибов сохранить), добавить к мясу.
  3. Также в горшочек выложить порезанные мелкими кубиками томаты без кожицы, измельченный чеснок, рубленую зелень и воду из-под шампиньонов, приправить солью и перцем по вкусу.
  4. Накрыть крышкой, поставить в духовку и тушить около 2-х часов при температуре 150-160 градусов.
  5. Совет: чтобы сделать блюдо более согревающим, добавьте мелко нарезанный перец чили. И не забывайте, что помидоры и грибы должны быть консервированными в собственном соку, а не маринованными.

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Как тушить мясо с картошкой: рецепт в горшочках

Тушеная картошка со свининой
Тушеная картошка со свининой
Фото: Depositphotos

Тушеная свинина в горшочке с овощами – вкусное и простое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Вместо свинины вы можете взять куриное филе.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Свинина – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 0.5 шт.
  • Сливки или бульон – 50 мл
  • Растительное масло – для обжаривания
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Зелень петрушки

Рецепт приготовления:

  1. Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками.
  2. Мясо нарезать кусочками такого же размера.
  3. Лук почистить и мелко нарезать..
  4. Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут.
  5. Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон.
  6. Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 С.
  7. Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Как тушить мясо курицы: готовим куриное жаркое с вином

Тушеная курица с грибами
Тушеная курица с грибами
Фото: freepik.com

Если после праздника у вас остался бокал белого вина, не спешите его выливать. Напиток придаст жаркому интересный, тонкий привкус, которого не добиться никакими приправами. 

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе
  • 2 луковицы
  • 2 сладких перца
  • 2 помидора
  • 150 г шампиньонов
  • 1 ст.л. муки
  • 1 бокал белого сухого вина
  • зелень
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом. 
  2. Все овощи и грибы помыть, нарезать крупными кубиками.
  3. Куриное филе нарезать кусочками, добавить в сковороду с луком и жарить, пока оно не побелеет, примерно 7 минут.
  4. Добавить грибы, муку и вино. Перемешать и тушить еще 7-10 минут. 
  5. Добавить помидоры, болгарский перец и специи. Готовить на слабом огне с открытой крышкой еще 10-15 минут.
  6. Перед подачей украсить жаркое измельченной зеленью.

Совет: в жаркое можно добавить сливки или сметану.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как приготовить тушеную говядину по-бургундски:

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Источник: Сегодня
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