Как правильно тушить мясо: ТОП-5 рецептов для ужина

Лучшие рецепты приготовления тушеного мяса

Тушеное мясо на сковороде Фото: Depositphotos

Не знаете, как правильно тушить мясо? Вариантов приготовления – огромное количество. Готовить тушеное мясо можно на сковороде, в казане, в горшочках и в мультиварке. Лучшие рецепты тушеного мяса вы найдете в нашей подборке.

Как тушить мясо без обжаривания: рецепт телятины с помидорами и зеленью

Тушеная говядина с помидорами Фото: Pixabay

Вкусный ужин в итальянском стиле: тушеное мясо с помидорами, перцем, чесноком и пряной зеленью.

Ингредиенты:

800 г вырезки телятины

8-10 шт. помидоров "сливка"

1-2 веточки свежего розмарина

5-6 веточек свежего тимьяна

1 стручок перца

2-3 зубчика чеснока

2 ст.л. растительного масла

соль, свежемолотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо нарезать небольшими кусочками. Положить в сковороду с растительным маслом, приправить солью и перцем по вкусу. Накрыть крышкой, чтобы телятина дала свой сок, в котором она будет тушиться. Готовить мясо, пока оно не станет мягким, около 40 минут. В сковороду добавить порезанные розмарин, перец, чеснок и листики тимьяна. Помидоры разрезать на 4 части и уложить среди мяса, накрыть снова крышкой и тушить еще 10-15 минут. Не перемешивать, чтобы помидоры не превратились в пюре. Подавать мясо вместе с гречкой, макаронами или картофельным пюре.

Как потушить мясо с подливкой: рецепт сытного жаркого из говядины

Жаркое с густым соусом Фото: Depositphotos

Жаркое из говядины в овощами и томатным соусом – классический рецепт британской кухни. Тушение в густом, насыщенным соусе – идеальный рецепт даже для жесткого мяса, поскольку длительное приготовления при низкой температуре в любом случае гарантирует нежное блюдо.

Ингредиенты:

2 стебля сельдерея, грубо нарезанных

1 лук, нарезанный

2 больших моркови, очищенных и крупно нарезанных

5 лавровых листов

2 веточки тимьяна, 1 целая, со второй снять листья

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

2 ст.л. томатного пюре

2 ст.л. вустерского соуса

2 кубика говяжьего бульона, раскрошенных

850 г мякоти говядины, нарезанной довольно крупными кусками

Рецепт приготовления:

Нагрейте духовку до 160 С и поставьте чайник с водой. Положите в жаропрочную кастрюлю сельдерей, лук, морковь, лавровые листья и целую веточку вместе с растительным и сливочным маслом. Готовьте в течение 10 минут, затем добавьте муку и перемешайте. Затем добавьте томатное пюре, вустерский соус и раскрошенные бульонные кубики. Постепенно влейте 600 мл горячей воды, затем добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа 30 минут, затем раскройте и готовьте еще 30 минут или 1 час, пока мясо не станет очень мягким, а соус не загустеет. Украсьте листиками тимьяна и подавайте.

Как тушить мясо с овощами: рецепт с грибами и помидорами

Тушеное мясо с грибами Фото: Depositphotos

Главные преимущества тушеного мяса в горшочках – вкус и простота приготовления. Предлагаем вам рецепт с помидорами, грибами, чесноком и зеленью.

Ингредиенты на 5-6 порций:

1 кг мяса (говядина или свинина)

400 г консервированных шампиньонов

400 г консервированных томатов

2 луковицы

2-3 зубчика чеснока

3-4 ст. л. растительного масла

пучок укропа или петрушки

несколько веточек тимьяна

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо помыть и нарезать средними кусочками. Быстро обжарить на растительном масле до румяной корочки, положить в керамические горшочки для запекания. Отдельно обжарить измельченный лук и нарезанные тонкими пластинками шампиньоны (жидкость от консервированных грибов сохранить), добавить к мясу. Также в горшочек выложить порезанные мелкими кубиками томаты без кожицы, измельченный чеснок, рубленую зелень и воду из-под шампиньонов, приправить солью и перцем по вкусу. Накрыть крышкой, поставить в духовку и тушить около 2-х часов при температуре 150-160 градусов. Совет: чтобы сделать блюдо более согревающим, добавьте мелко нарезанный перец чили. И не забывайте, что помидоры и грибы должны быть консервированными в собственном соку, а не маринованными.

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Как тушить мясо с картошкой: рецепт в горшочках

Тушеная картошка со свининой Фото: Depositphotos

Тушеная свинина в горшочке с овощами – вкусное и простое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Вместо свинины вы можете взять куриное филе.

Ингредиенты на 1 порцию:

Свинина – 200 г

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 0.5 шт.

Сливки или бульон – 50 мл

Растительное масло – для обжаривания

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Зелень петрушки

Рецепт приготовления:

Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками. Мясо нарезать кусочками такого же размера. Лук почистить и мелко нарезать.. Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут. Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон. Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 С. Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Как тушить мясо курицы: готовим куриное жаркое с вином

Тушеная курица с грибами Фото: freepik.com

Если после праздника у вас остался бокал белого вина, не спешите его выливать. Напиток придаст жаркому интересный, тонкий привкус, которого не добиться никакими приправами.

Ингредиенты:

800 г куриного филе

2 луковицы

2 сладких перца

2 помидора

150 г шампиньонов

1 ст.л. муки

1 бокал белого сухого вина

зелень

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом. Все овощи и грибы помыть, нарезать крупными кубиками. Куриное филе нарезать кусочками, добавить в сковороду с луком и жарить, пока оно не побелеет, примерно 7 минут. Добавить грибы, муку и вино. Перемешать и тушить еще 7-10 минут. Добавить помидоры, болгарский перец и специи. Готовить на слабом огне с открытой крышкой еще 10-15 минут. Перед подачей украсить жаркое измельченной зеленью.

Совет: в жаркое можно добавить сливки или сметану.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как приготовить тушеную говядину по-бургундски:

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