Как правильно тушить мясо: ТОП-5 рецептов для ужина

Лучшие рецепты тушеного мяса с фото

Тушеное мясо Фото: freepik.com

Тушеное мясо – прекрасный вариант для зимнего ужина. Для тушения чаще всего используют свинину, говядину и птицу. Отличным дополнением к мясу станут различные овощи, а в качестве заправки можно взять сливки или томатную пасту.

Смотрите видео, как приготовить тушеную говядину по-бургундски:

Гуляш из телятины по-венгерски

Венгерский гуляш из телятины Фото: Pixabay

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Телятина – 800 г

Кипяток – 150-200 мл

Сливочное масло – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Перец чили – 1/3 стручка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло. Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета. Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс. Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать. Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать. Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение часа. В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.

Тушеное мясо в мультиварке с овощами

Как тушить мясо в мультиварке Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

400-600 г свиной вырезки

2-3 моркови

3 луковицы

2 сладких перца

2-3 зубчика чеснока

2-3 ст. л. кисло-сладкого кетчупа

1/2 стакана растительного масла

1 стакан воды

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Нарезать свиную вырезку кубиками. Чеснок пропустить через пресс, растереть с солью и перцем, смешать с маслом и залить полученным маринадом мясо, хорошо его перемешав. Оставить на полчаса. Разогреть сковороду или чашу мультиварки в режиме "Выпечка" и обжарить куски мяса до румяной корочки. Масло не добавлять, достаточно маринада с мяса. Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь разрезать поперек на три-четыре части и каждую нарезать крупными брусочками вдоль сердцевины, сладкий перец очистить и нарезать соломкой. На дно чаши уложить слой мяса, на него выложить половину лука, все овощи, затем на овощи уложить оставшееся мясо, засыпать луком, добавить кетчуп и залить все водой. Посолить, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на один-два часа.

Ирландское рагу из говядины

Ирландское жаркое с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг мяса

1,5 картофеля

6 зубцов чеснока

400 мл темного пива

3 стакана бульона

300 г консервированных томатов

100 г корня сельдерея

2 луковицы

1 ст. ложка сахара

2 ст. ложки тимьяна

Немного вустерского соуса

2 лавровых листа

50 г оливкового масла

2 ст. ложки сливочного масла

2 морковки

Перец

Соль

2 ст. ложки петрушки

Способ приготовления:

Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея. Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон. Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне один-полтора часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.

Мясное жаркое с белыми грибами

Тушеная говядина с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе говядины

500 г белых грибов

5-6 луковиц шалота

200-250 мл мясного бульона

1 ст.л. муки

Растительное масло

Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть, обсушит и нарезать крупными кубиками. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около пяти минут. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по три-четыре минуты с каждой стороны. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Свинина с овощами на сковороде

Тушеная свинина с овощами и яблочным соком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

1 луковица

2 стебля сельдерея

1 морковь

2 стакана свежевыжатого яблочного сока

1 стакан мясного бульона

Растительное масло – для обжаривания

2-3 веточки тимьяна

1 лавровый лист

2 душистых перца

Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем. Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм. Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным. Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения. Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще. За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком. Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски под крышечкой из теста.

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