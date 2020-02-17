Как правильно тушить мясо: ТОП-5 рецептов для ужина
Лучшие рецепты тушеного мяса с фото
Тушеное мясо – прекрасный вариант для зимнего ужина. Для тушения чаще всего используют свинину, говядину и птицу. Отличным дополнением к мясу станут различные овощи, а в качестве заправки можно взять сливки или томатную пасту.
Смотрите видео, как приготовить тушеную говядину по-бургундски:
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Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Телятина – 800 г
- Кипяток – 150-200 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Перец чили – 1/3 стручка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть на среднем огне большую глубокую сковороду, растопить в ней сливочное масло.
- Очистить от шелухи и мелко нарезать репчатый лук. Отправить его на сковороду и, помешивая, обжарить до золотистого цвета.
- Добавить к луку паприку и чеснок, пропущенный через пресс.
- Лимон натереть на мелкой терке – полученную цедру добавить к луку и чесноку. Туда же выжать сок из лимона. Продолжить обжаривать.
- Налить в сковороду кипяток и добавить томатную пасту. Полученный соус хорошо перемешать.
- Телятину нарезать кусочками среднего размера и выложить в соус. Если нужно – добавить кипяток, чтоб соус полностью покрыл мясо. Посолить и тушить под крышкой в течение часа.
- В мисочке смешать сметану с мукой и добавить к мясу. Туда же отправить лавровый лист и мелко нарезанный перец чили. Тушить еще 20-30 минут.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 400-600 г свиной вырезки
- 2-3 моркови
- 3 луковицы
- 2 сладких перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 2-3 ст. л. кисло-сладкого кетчупа
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 стакан воды
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Нарезать свиную вырезку кубиками.
- Чеснок пропустить через пресс, растереть с солью и перцем, смешать с маслом и залить полученным маринадом мясо, хорошо его перемешав. Оставить на полчаса.
- Разогреть сковороду или чашу мультиварки в режиме "Выпечка" и обжарить куски мяса до румяной корочки. Масло не добавлять, достаточно маринада с мяса.
- Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь разрезать поперек на три-четыре части и каждую нарезать крупными брусочками вдоль сердцевины, сладкий перец очистить и нарезать соломкой.
- На дно чаши уложить слой мяса, на него выложить половину лука, все овощи, затем на овощи уложить оставшееся мясо, засыпать луком, добавить кетчуп и залить все водой.
- Посолить, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на один-два часа.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1,5 кг мяса
- 1,5 картофеля
- 6 зубцов чеснока
- 400 мл темного пива
- 3 стакана бульона
- 300 г консервированных томатов
- 100 г корня сельдерея
- 2 луковицы
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ст. ложки тимьяна
- Немного вустерского соуса
- 2 лавровых листа
- 50 г оливкового масла
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 2 морковки
- Перец
- Соль
- 2 ст. ложки петрушки
Способ приготовления:
- Помойте мясо, обсушите, нарежьте его небольшими кусками. Обжарьте на разогретой сковороде небольшими порциями. Отдельно пожарьте морковь, лук, корень сельдерея.
- Когда овощи станут мягким, положите консервированные томаты, измельченные зубки чеснока, тимьян, влейте вустерский соус. Добавьте кусочки мяса, влейте горячие пиво и бульон.
- Поперчите, посолите, всыпьте сахар, положите лавровый лист. Тушите рагу на маленьком огне один-полтора часа. В конце добавьте обжаренную картошку, зелень.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе говядины
- 500 г белых грибов
- 5-6 луковиц шалота
- 200-250 мл мясного бульона
- 1 ст.л. муки
- Растительное масло
- Соль, черный свежемолотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо помыть, обсушит и нарезать крупными кубиками.
- Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
- Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
- Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около пяти минут.
- Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по три-четыре минуты с каждой стороны.
- Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне.
- В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
- Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
- Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 1 морковь
- 2 стакана свежевыжатого яблочного сока
- 1 стакан мясного бульона
- Растительное масло – для обжаривания
- 2-3 веточки тимьяна
- 1 лавровый лист
- 2 душистых перца
- Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо помыть и обсушить. Нарезать кубиками со стороной 3-4 см, посыпать солью и перцем.
- Обжарить в горячем растительном масле до золотистого цвета.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Сельдерей разрезать на кусочки толщиной не больше 5 мм.
- Добавить овощи к мясу и готовить, пока лук не станет прозрачным.
- Влить яблочный сок, довести до кипения. Затем добавить бульон, еще раз довести до кипения.
- Оставить томиться на слабом огне под приоткрытой крышкой в течение часа. Соус должен увариться и стать гуще.
- За 15-20 минут до готовности добавить пряные травы и перец горошком.
- Достать лавровый лист, тимьян и и душистый перец из готового блюда.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски под крышечкой из теста.
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