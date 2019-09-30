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Как правильно варить булгур на плите

Рецепт рассыпчатого булгура с обжаркой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Рассыпчатый булгур на воде
Рассыпчатый булгур на воде
Фото: Depositphotos

Булгур производят из твердой пшеницы. Сначала крупу пропаривают, а затем дробят. Чтобы булгур получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле, и только потом залить водой.

Смотрите видео, как приготовить плов по рецепту Алексея Суханова:

Отварной булгур можно подавать как гарнир к мясу, рыбе или птице, делать с ним салаты и закуски.

Как сварить рассыпчатый булгур на воде

Время приготовления:

  • 30-40 минут

Калорийность:

  • 342 ккал на 100 г сухой крупы

Ингредиенты:

  • 1 стакан булгура
  • 2 стакана воды
  • 2 ст.л. растительного или сливочного масла
  • 1 ч.л. соли без горки

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Способ приготовления:

  1. На дно подходящей по объему кастрюли с толстым дном налейте растительное масло, нагрейте его.
  2. Выложите в разогретое масло булгур. Его можно не промывать.
  3. Помешивая, обжарьте его до легкого подсушивания и небольшого орехового аромата. Это займет примерно 2 минуты.
  4. Медленно налейте обжаренный булгур кипящей водой. Посолите и перемешайте по вкусу.
  5. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите около 20-30 минут.

Чем полезен булгур для здоровья

Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.

В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.

Питательная ценность 100 г булгура: белки – 12.3 г, жиры – 1.3 г, углеводы – 57.6 г.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный плов из булгура. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с булгуром.

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Источник: Сегодня
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