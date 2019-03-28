Как правильно варить бурый рис
Коричневый рис считается более полезным
Бурый рис еще называют коричневым или цельнозерновым. При обработке с него снимается лишь верхняя желтая кожура, при этом отрубная оболочка остается на рисовом зерне. По сравнению с белым, бурый рис более питательный и содержит больше клетчатки.
Кроме этого, коричневый рис обладает ярко-выраженным ореховым привкусом. Он хорошо сочетается с копченой рыбой, имбирем и соевым соусом.
Бурый рис варится дольше, чем белый – около 30-35 минут. Чтобы он получится рассыпчатым, нужно готовить его на умеренном огне большую часть времени, а в последние 5-10 минут снять с огня, накрыть крышкой и дать остаткам жидкости впитаться.
Как варить бурый рис
Ингредиенты:
- 250 г коричневого риса
- 500 мл воды
Рецепт приготовления:
- Вам понадобится кастрюля среднего размера с хорошо прилегающей крышкой.
- Положите рис в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и уменьшите нагрев.
- Готовьте 30 минут, затем выключите огонь.
- Быстро накройте крышкой и оставьте плотно закрытым еще на 5-10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду.
- Подавайте бурый рис сразу с тушеным мясом или карри, рыбой, курицей или тофу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.
Смотрите видео, как приготовить рис с чесноком и розмарином:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram