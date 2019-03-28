Как правильно варить бурый рис

Коричневый рис считается более полезным

Бурый рис содержит больше клетчатки, чем белый Фото: freepik.com

Бурый рис еще называют коричневым или цельнозерновым. При обработке с него снимается лишь верхняя желтая кожура, при этом отрубная оболочка остается на рисовом зерне. По сравнению с белым, бурый рис более питательный и содержит больше клетчатки.

Кроме этого, коричневый рис обладает ярко-выраженным ореховым привкусом. Он хорошо сочетается с копченой рыбой, имбирем и соевым соусом.

Бурый рис варится дольше, чем белый – около 30-35 минут. Чтобы он получится рассыпчатым, нужно готовить его на умеренном огне большую часть времени, а в последние 5-10 минут снять с огня, накрыть крышкой и дать остаткам жидкости впитаться.

Как варить бурый рис

Ингредиенты:

250 г коричневого риса

500 мл воды

Рецепт приготовления:

Вам понадобится кастрюля среднего размера с хорошо прилегающей крышкой. Положите рис в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и уменьшите нагрев. Готовьте 30 минут, затем выключите огонь. Быстро накройте крышкой и оставьте плотно закрытым еще на 5-10 минут, чтобы рис впитал оставшуюся воду. Подавайте бурый рис сразу с тушеным мясом или карри, рыбой, курицей или тофу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.

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