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Как правильно варить картофель: разные способы приготовления

Сегодня, 16:54

Существуют различные способы варки картофеля

Несмотря на простоту задачи, многие не знают, как правильно варить картофель, чтобы он получился вкусным и рассыпчатым.

Для начала вам следует очистить клубни и вырезать потемневшие "глазки". Если нужно, разрезать каждую картофелину на несколько частей.

Отварной картофель
Отварной картофель
Фото: freepik.com

С момента закипания воды целые клубни варят 25 минут, а порезанные – 15-20 минут. Для дополнительного аромата можно положить в воду чеснок, лавровый лист, специи. Готовность проверить вилкой или ножом – картофелины должны легко протыкаться. Затем слить воду.

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Можно подавать, по желанию добавив сливочное масло и нарезанную зелень.

Как варить картошку для пюре

Картофельное пюре с мясом
Картофельное пюре с мясом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг крахмалистого картофеля
  • 1/2 чашки теплого молока
  • 1-2 ч.л. крупной соли
  • 2 ст. л. сливочного масла

Смотрите видео, как выбрать хороший картофель:

Способ приготовления:

  1. Помойте и почистите картофель, разрежьте его на средние куски. Это гарантирует, что картофель сварится быстрее.
  2. Положите кусочки картофеля в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Накройте крышкой и доведите до кипения.
  3. Как только вода закипит, добавьте соль. Уменьшите огонь и варите в течение 15-18 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. Откиньте картофель на дуршлаг и верните его обратно в кастрюлю. Добавьте теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры.
  5. Возьмите картофельный пресс и разомните все в пюре. Не используйте блендер или миксер – это сделает блюдо клейким и невкусным.
  6. Картофельное пюре готово! Вы можете добавить в него еще немного масла, тертый сыр, молотый перец или рубленую зелень.

Как варить картошку в мундире

Картошку можно варить в кожуре
Картошку можно варить в кожуре
Фото: Unsplash

Чтобы картошка приготовилась равномерно, стоит подобрать клубни одного размера. Хорошо промыть со щеткой, проколоть зубочисткой, чтобы не полопались при готовке.

Залить холодной водой, посолить, поставить на большой огонь. Когда картофель закипит, уменьшить нагрев. Время приготовления картофеля в "мундире" от 25 до 30 минут.

Готовность клубней легко проверить. Проколоть их ножом, если овощи мягкие, слить воду. Подождать, чтобы картошка остыла и можно чистить от кожуры.

Таким же образом можно варить молодой картофель, при необходимости сократив время приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале, а также делились советами, как легко почистить молодую картошку.

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Источник: Сегодня
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