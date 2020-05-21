Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно варить каши: время приготовления разных круп

Пропорции и время варки разных каш

Ирина Павлина
Сегодня, 17:22

На первый взгляд, варить кашу очень просто: нужны вода или молоко, крупа, специи по вкусу. Однако для каждой каши существуют свои тонкости приготовления. Некоторые нужно промывать, как рис и гречку, а некоторые предварительно замачивать, как перловку.

Как правило, способ варки круп указан на упаковках, но основные правила приготовления существуют для каждой конкретной каши. В нашей статье мы рассмотрим самые популярные виды круп.

Как правильно варить каши

Сколько варить разные крупы
Сколько варить разные крупы
Фото: Depositphotos

  • Гречневая крупа: 1 стакан крупы на 2 стакана воды, довести до кипения и варить 15-20 минут.
  • Пшеничная крупа: 1 стакан крупы на 3 стакана воды, довести до кипения и варить 30 минут.
  • Пшено: 1 стакан крупы на 3 стакана воды, довести до кипения и варить 45 минут.
  • Манная крупа: 1-2 ст.л. на 1 стакан молока. Насыпать тонкой струйкой в горячую жидкость. Варить 4 минуты, помешивая.
    Читайте также:
    Рецепт овсяной каши с бананом для детей
  • Кукурузная крупа: 500 г крупы на 1 л воды. Насыпать тонкой струйкой в горячую жидкость и варить 20-30 минут.
  • Перловая крупа: 1 стакан крупы на 2 стакана воды. Довести до кипения и варить 1 час.
  • Рис: 1 стакан крупы на 1.5-2 стакана воды. Довести до кипения и варить 15-20 минут.
  • Овсяные хлопья: 1.5 стакана хлопьев на 1 л воды, довести до кипения и варить 4 минуты.

Самой подходящей посудой для варки каш являются кастрюли с толстым дном и стенками. Для риса или манки нужно взять маленькую кастрюльку, а вот для перловки – большую.

Смотрите видео, как хранить разные виды крупы:

Соль лучше добавлять в готовую кашу, как и молоко, сливки и сахар. А чтобы каша стала еще вкуснее, надо дать ей постоять после варки минут 10-15 в теплом месте.

Напомним, ранее мы писали, как правильно варить булгур. Кроме этого, мы делились секретами приготовления гречки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вкусные голубцы из молодой капусты Рецепт простого чизкейка в духовке с черникой и лимоном Рецепт тушеной стручковой фасоли с фаршем и томатным соусом Необычный рецепт свиных ребрышек в ананасовом маринаде
каши крупы рецепт лайфхак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Познер обругал Михалкова
Познер обругал Михалкова
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Сегодня, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Сегодня, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 06:49Fun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Новости партнеров

Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю "химию"