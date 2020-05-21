Как правильно варить каши: время приготовления разных круп

Пропорции и время варки разных каш

На первый взгляд, варить кашу очень просто: нужны вода или молоко, крупа, специи по вкусу. Однако для каждой каши существуют свои тонкости приготовления. Некоторые нужно промывать, как рис и гречку, а некоторые предварительно замачивать, как перловку.

Как правило, способ варки круп указан на упаковках, но основные правила приготовления существуют для каждой конкретной каши. В нашей статье мы рассмотрим самые популярные виды круп.

Как правильно варить каши

Сколько варить разные крупы Фото: Depositphotos

Гречневая крупа : 1 стакан крупы на 2 стакана воды, довести до кипения и варить 15-20 минут.

: 1 стакан крупы на 2 стакана воды, довести до кипения и варить 15-20 минут. Пшеничная крупа : 1 стакан крупы на 3 стакана воды, довести до кипения и варить 30 минут.

: 1 стакан крупы на 3 стакана воды, довести до кипения и варить 30 минут. Пшено : 1 стакан крупы на 3 стакана воды, довести до кипения и варить 45 минут.

: 1 стакан крупы на 3 стакана воды, довести до кипения и варить 45 минут. Манная крупа : 1-2 ст.л. на 1 стакан молока. Насыпать тонкой струйкой в горячую жидкость. Варить 4 минуты, помешивая. Читайте также: Рецепт овсяной каши с бананом для детей

: 1-2 ст.л. на 1 стакан молока. Насыпать тонкой струйкой в горячую жидкость. Варить 4 минуты, помешивая. Кукурузная крупа : 500 г крупы на 1 л воды. Насыпать тонкой струйкой в горячую жидкость и варить 20-30 минут.

: 500 г крупы на 1 л воды. Насыпать тонкой струйкой в горячую жидкость и варить 20-30 минут. Перловая крупа : 1 стакан крупы на 2 стакана воды. Довести до кипения и варить 1 час.

: 1 стакан крупы на 2 стакана воды. Довести до кипения и варить 1 час. Рис : 1 стакан крупы на 1.5-2 стакана воды. Довести до кипения и варить 15-20 минут.

: 1 стакан крупы на 1.5-2 стакана воды. Довести до кипения и варить 15-20 минут. Овсяные хлопья : 1.5 стакана хлопьев на 1 л воды, довести до кипения и варить 4 минуты.

Самой подходящей посудой для варки каш являются кастрюли с толстым дном и стенками. Для риса или манки нужно взять маленькую кастрюльку, а вот для перловки – большую.

Смотрите видео, как хранить разные виды крупы:

Соль лучше добавлять в готовую кашу, как и молоко, сливки и сахар. А чтобы каша стала еще вкуснее, надо дать ей постоять после варки минут 10-15 в теплом месте.

Напомним, ранее мы писали, как правильно варить булгур. Кроме этого, мы делились секретами приготовления гречки.

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