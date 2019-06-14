Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно варить макароны, чтоб они не слипались

Приготовьте правильные макароны, которые не склеиваются в тарелке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:18
Как варить макароны
Как варить макароны
Фото: Pixabay

Как варить макароны? Этот простой, на первый взгляд, вопрос часто ставит в тупик начинающих хозяек. Ведь часто вместо вкусных и аппетитных спагетти, рожек, лапши или вермишели в тарелке оказывается сплошной несъедобный комок теста. Читайте наши лайфхаки о приготовлении макарон и наслаждайтесь результатом.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Макароны считаются простым для приготовления полуфабрикатом. Но на деле бывают довольно своенравными. Чтобы сварить их правильно, и они в процессе приготовления не слиплись, важно знать несколько маленьких секретов.

Читайте также
Рецепт дня: макароны по-флотски с индейкой и луком-пореем

Многие хозяйки, чтобы макароны не слипались, промывают их проточной водой. Но вот подавать на стол такие промытые макароны не получится, потому что они будут холодными. Этот метод подходит только в том случае, если вы собираетесь что-то готовить из отварных макарон или же обжаривать их на сковороде.

Перед тем как варить макароны, подготовьте все продукты:      

  • 300 г макарон,
  • 1 ст. ложка сливочного масла,
  • 3 л воды,
  • 1 ст. ложка соли.

Как правильно варить макароны:

  1. Кастрюлю лучше выбирать с широким дном и высокими стенками – так макаронам будет где плавать, а у воды будет меньше шансов сбежать. Главное правило: макароны варятся в большом количестве воды, поэтому не бойтесь налить жидкости больше, чем указано в рецепте.
  2. Поставьте кастрюлю с водой на сильный огонь и доведите ее до кипения. Посолите кипящую воду. Будьте готовы к бурному шипению воды от соли.
  3. Забросьте макароны в кипящую воду, перемешайте, дождитесь закипания и немного убавьте огонь. Крышкой не накрывайте. Макароны следует активно перемешивать, пока они не закипят, чтобы препятствовать их слипанию друг к другу и ко дну кастрюли.
  4. После того, как вода закипела, засекайте 3-4 минуты для тонкой вермишели и 5-6 минут для более толстых мучных изделий. Готовность макарон можно проверить, если попытаться сжать выловленные макаронины. Как только они становятся упругими – макароны готовы.
  5. Слейте воду из кастрюли в дуршлаг и отцедите макароны, хорошенько стряхнув их в дуршлаге. Затем верните их в кастрюлю, добавьте сливочное масло и снова встряхните, теперь уже в кастрюле, чтобы масло перемешалось, и макароны не слиплись.
  6. Далее можно раскладывать готовые макароны по тарелкам или же использовать их для приготовления салатов, запеканок и других блюд.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали советы известного диетолога, как правильно есть макароны, чтобы не поправиться.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить салат "Мимоза": классический рецепт приготовления Печеночный торт: рецепт дня Бефстроганов: история, секреты приготовления и рецепт
макароны лапша рецепт вермишель
Реклама

Новости партнеров

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек
Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек
Как приготовить вкусную печёнку
Как приготовить вкусную печёнку

Популярные статьи

Сегодня, 11:58Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Сегодня, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Сегодня, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:39Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

12 июняFun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
10 жизненных советов от вашего… кота
10 жизненных советов от вашего… кота
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода
Свекольник на кефире классический холодный суп
Свекольник на кефире классический холодный суп
Кому опасно пить кефир?
Кому опасно пить кефир?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь