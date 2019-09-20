Как правильно варить перловку

Перловая каша – отличный гарнир к мясу

Перловка на воде Фото: Depositphotos

Перловая каша – одна из самых полезных, хотя и не отличается большой популярностью в наши дни. Она содержит много белка, железа и клетчатки. Говорят, что перловка была любимой кашей римских гладиаторов.

Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:

Перловую кашу готовят разными способами: с замачиванием в холодной воде и без него. Подавать перловку можно с маслом, молоком или со шкварками, обжаренными с луком.

Как варить перловку на воде без замачивания

Рецепт перловки на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 стакан перловки

4,5-5 стаканов воды

0, 5 ч. л. соли

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Перловую крупу перебрать и промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. В кастрюлю налить 3 стакана холодной воды, добавить промытую перловку. Довести до кипения и варить перловую крупу на медленном огне 5-7 минут с момента закипания. Затем воду слить, крупу откинуть на дуршлаг. Кастрюлю ополоснуть, налить 1,5-2 стакана воды, добавить соль и 1 столовую ложку растительного масла, довести до кипения. Добавить перловку и варить до полного испарения жидкости на медленном огне при слегка приоткрытой крышке, помешивая (примерно 20-25 минут).

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Как варить перловку: рецепт с замачиванием

Перловка рассыпчатая Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 стакан крупы

3 стакана воды

Способ приготовления:

Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов. Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления. Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут. Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.

Рецепт приготовления перловой каши

Перловая каша Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г перловки

2-3 ст. л. масла

1 ч.л. соли

Вода

Способ приготовления:

В казанок налить воду, довести до кипения. Крупу всыпать в кипящую воду и дать ей покипеть 5 минут. После этого крупу откинуть на сито, дать стечь воде. В кастрюлю влить 3 1/2 стакана воды, добавить столовую ложку масла и посолить. Когда вода закипит, положить подготовленную крупу. Варить на небольшом огне под крышкой (25-30 минут) до загустения. После этого снять с плиты и оставить на 1.5 часа, накрыв полотенцем. В готовую кашу положить масло и размешать. Перловая каша с маслом готова.

Чем полезна перловка для здоровья

Перловка ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот. В ней есть витамины группы В, А, D, Е, Н и РР и минералы. Калий отвечает за сердце, а кальций полезен для костей, волос и ногтей.

Крупа хороша тем, что нейтрализует аллергические реакции. Еще перловка обладает антибактериальным свойством и борется с грибковыми заболеваниями кожи.

Перловка нормализует работу желудка и кишечника, подходит для борьбы лишним с весом.

Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. А мы делились рецептом классического рассольника с перловкой.

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