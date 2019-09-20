Как правильно варить перловку
Перловая каша – отличный гарнир к мясу
Перловая каша – одна из самых полезных, хотя и не отличается большой популярностью в наши дни. Она содержит много белка, железа и клетчатки. Говорят, что перловка была любимой кашей римских гладиаторов.
Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:
Перловую кашу готовят разными способами: с замачиванием в холодной воде и без него. Подавать перловку можно с маслом, молоком или со шкварками, обжаренными с луком.
Как варить перловку на воде без замачивания
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан перловки
- 4,5-5 стаканов воды
- 0, 5 ч. л. соли
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Перловую крупу перебрать и промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
- В кастрюлю налить 3 стакана холодной воды, добавить промытую перловку.
- Довести до кипения и варить перловую крупу на медленном огне 5-7 минут с момента закипания.
- Затем воду слить, крупу откинуть на дуршлаг.
- Кастрюлю ополоснуть, налить 1,5-2 стакана воды, добавить соль и 1 столовую ложку растительного масла, довести до кипения.
- Добавить перловку и варить до полного испарения жидкости на медленном огне при слегка приоткрытой крышке, помешивая (примерно 20-25 минут).
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Как варить перловку: рецепт с замачиванием
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 стакан крупы
- 3 стакана воды
Способ приготовления:
- Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов.
- Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
- Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.
- Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут.
- Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.
Рецепт приготовления перловой каши
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г перловки
- 2-3 ст. л. масла
- 1 ч.л. соли
- Вода
Способ приготовления:
- В казанок налить воду, довести до кипения.
- Крупу всыпать в кипящую воду и дать ей покипеть 5 минут.
- После этого крупу откинуть на сито, дать стечь воде.
- В кастрюлю влить 3 1/2 стакана воды, добавить столовую ложку масла и посолить.
- Когда вода закипит, положить подготовленную крупу. Варить на небольшом огне под крышкой (25-30 минут) до загустения.
- После этого снять с плиты и оставить на 1.5 часа, накрыв полотенцем.
- В готовую кашу положить масло и размешать. Перловая каша с маслом готова.
Чем полезна перловка для здоровья
Перловка ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот. В ней есть витамины группы В, А, D, Е, Н и РР и минералы. Калий отвечает за сердце, а кальций полезен для костей, волос и ногтей.
Крупа хороша тем, что нейтрализует аллергические реакции. Еще перловка обладает антибактериальным свойством и борется с грибковыми заболеваниями кожи.
Перловка нормализует работу желудка и кишечника, подходит для борьбы лишним с весом.
Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. А мы делились рецептом классического рассольника с перловкой.
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