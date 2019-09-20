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Как правильно варить перловку

Перловая каша – отличный гарнир к мясу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Перловка на воде
Перловка на воде
Фото: Depositphotos

Перловая каша – одна из самых полезных, хотя и не отличается большой популярностью в наши дни. Она содержит много белка, железа и клетчатки. Говорят, что перловка была любимой кашей римских гладиаторов.

Смотрите видео, как сварить вкусную кашу на костре:

Перловую кашу готовят разными способами: с замачиванием в холодной воде и без него. Подавать перловку можно с маслом, молоком или со шкварками, обжаренными с луком.

Как варить перловку на воде без замачивания

Рецепт перловки на воде
Рецепт перловки на воде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан перловки
  • 4,5-5 стаканов воды
  • 0, 5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Перловую крупу перебрать и промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.
  2. В кастрюлю налить 3 стакана холодной воды, добавить промытую перловку.
  3. Довести до кипения и варить перловую крупу на медленном огне 5-7 минут с момента закипания.
  4. Затем воду слить, крупу откинуть на дуршлаг.
  5. Кастрюлю ополоснуть, налить 1,5-2 стакана воды, добавить соль и 1 столовую ложку растительного масла, довести до кипения.
  6. Добавить перловку и варить до полного испарения жидкости на медленном огне при слегка приоткрытой крышке, помешивая (примерно 20-25 минут).

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Как варить перловку: рецепт с замачиванием

Перловка рассыпчатая
Перловка рассыпчатая
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 стакан крупы
  • 3 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Крупу перебрать, помыть и залить водой на несколько часов.
  2. Слить воду, ополоснуть и поместить в емкость для приготовления.
  3. Добавить воды из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.
  4. Поставить на средний огонь и готовить около 50 минут.
  5. Обязательно пробовать, когда перловка станет мягкой – готово.

Рецепт приготовления перловой каши

Перловая каша
Перловая каша
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г перловки
  • 2-3 ст. л. масла
  • 1 ч.л. соли
  • Вода

Способ приготовления:

  1. В казанок налить воду, довести до кипения.
  2. Крупу всыпать в кипящую воду и дать ей покипеть 5 минут.
  3. После этого крупу откинуть на сито, дать стечь воде.
  4. В кастрюлю влить 3 1/2 стакана воды, добавить столовую ложку масла и посолить.
  5. Когда вода закипит, положить подготовленную крупу. Варить на небольшом огне под крышкой (25-30 минут) до загустения.
  6. После этого снять с плиты и оставить на 1.5 часа, накрыв полотенцем.
  7. В готовую кашу положить масло и размешать. Перловая каша с маслом готова.

Чем полезна перловка для здоровья

Перловка ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот.  В ней есть витамины группы В, А, D, Е, Н и РР и минералы. Калий отвечает за сердце, а кальций полезен для костей, волос и ногтей. 

Крупа хороша тем, что нейтрализует аллергические реакции. Еще перловка обладает антибактериальным свойством и борется с грибковыми заболеваниями кожи.

Перловка нормализует работу желудка и кишечника, подходит для борьбы лишним с весом.

Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. А мы делились рецептом классического рассольника с перловкой.

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Источник: Сегодня
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