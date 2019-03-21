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Как правильно варить рис

Секреты приготовления рассыпчатого риса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Как варить рис
Как варить рис
Фото: freepik.com

Важным продуктом питания в различных кухнях мира является рассыпчатый и вкусный рис. Рис – основа некоторых национальных блюд, таких как джамбалая, паэлья, бирьяни и ризотто. Неважно, предпочитаете ли вы длиннозерный белый, басмати, жасмин или коричневый рис – кулинарные возможности действительно безграничны. 

Но как лучше приготовить рис? Конечно, вы можете купить хорошую рисоварку, которая выполнит свою работу, но самый простой способ получить вкусный и рассыпчатый рис – это приготовить его на плите в кастрюле. Вот как это сделать.

Обязательно промойте рис перед приготовлением
Обязательно промойте рис перед приготовлением
Фото: Pixabay

Как сварить рассыпчатый рис

  • Отмерьте рис: это очень важный шаг при приготовлении риса. Измерение риса не только гарантирует, что вы сварите достаточно крупы для себя и своих друзей, но также позволит определить, сколько воды нужно добавить.
  • Промойте рис: возьмите рис и смойте лишний крахмал под холодной водой. Промойте и повторите еще два раза, пока вода не станет достаточно чистой.  Это еще один важный шаг, когда вы готовите рис, потому что вымывание лишнего крахмала предотвратит появление комочков во время приготовления. Для достижения наилучших результатов используйте мелкое металлическое сито.
  • Отмерьте воду: на каждую чашку риса добавьте две чашки воды в кастрюлю. Этот метод особенно хорош, потому что вам не нужно будет доливать воду позже.
  • Приправьте рис (необязательно): добавление щепотки соли в воду обеспечит сбалансированный вкус риса. Если хотите, вы также можете добавить другие специи, например, хлопья перца чили для приятной остроты или куркуму для дополнительного вкуса и цвета.
  • Варите на медленном огне: поставьте рис на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до среднего, пока вы не заметите, что в центре рис побелел и начал увеличиваться в объеме. После этого накройте кастрюлю крышкой и готовьте еще 10-15 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.

Смотрите видео, как приготовить рис с чесноком и розмарином:

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Источник: Сегодня
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