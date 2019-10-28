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Как правильно варить свеклу на пару: пошаговая инструкция

Свекла, приготовленная на пару, максимально сохраняет полезные свойства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Свекла на пару
Свекла на пару
Фото: Pixabay

Варить свеклу можно разными способами, но самый полезный – это приготовление на пару. В пароварке овощ получается особенно нежным и ароматным, сохраняет свой насыщенный цвет и целебные свойства.

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Калорийность свеклы на пару составляет всего 40 калорий в 100 г, поэтому ее можно даже тем, кто тщательно следит за своим весом.

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Добавление в рацион свеклы – отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это объясняется высоким содержанием в корнеплоде натрия. Блюда из свеклы улучшают состояние и работу кровеносных сосудов.

Как правильно готовить свеклу на пару

Свекла в пароварке
Свекла в пароварке
Фото: Depositphotos

  • Прежде всего, необходимо хорошенько промыть овощи от земли. После этого обрезать верхушку и хвостик, срезать кожицу. Сделать это можно ножом или овощечисткой.
  • После того как вы очистили свеклу, промойте ее еще раз в холодной воде. Надо смыть остатки земли и песка, чтобы они не испортили блюдо.
  • Очищенные овощи уложите в пароварку или в специальную чашу для готовки на пару, если готовите в мультиварке. Для того чтобы в свекле максимально сохранились все ее полезные свойства, лучше всего готовить овощи целиком. Однако если корнеплоды слишком крупные, они могут остаться сырыми внутри. Поэтому мелкие овощи закладывайте целиком, а крупные порежьте на брусочки.
  • Налейте необходимое количество воды и выставите время от 30 до 50 минут, в зависимости от величины кусочков свеклы.
  • Когда таймер сработает, откройте пароварку и проверьте готовность овощей. Проткните свеклу ножом. Если он входит легко, значит, свекла готова.
  • Вытащите ее из пароварки и остудите.

Как есть свеклу, приготовленную на пару

Салат из свеклы на пару
Салат из свеклы на пару
Фото: Depositphotos

Приготовленную таким способом свеклу можно использовать для винегретов, любимой многими селедки под шубой, массы других вкусных салатов.

Очень простое, но от этого не менее вкусное блюдо получается, если измельчить свеклу на терке, выдавить в нее пару зубчиков чеснока, посолить и заправить майонезом. Такую свеклу можно есть с отварной картошкой, использовать вместо соуса к мясу и даже просто намазывать на хлеб. Если заменить майонез на нежирный натуральный йогурт, блюдо получится не только очень вкусное, но и диетическое.

Приготовленную на пару свеклу можно использовать в качестве гарнира. Для этого просто порежьте ее на тонкие ломтики или кубики, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом, посыпьте зеленью.

Полезный совет

Используйте пароварку для приготовления различных блюд. Это позволит вам не только сэкономить время, но и открыть для себя новые оттенки вкуса знакомых продуктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

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Источник: domashniy.ru
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