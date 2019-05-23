Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Сезон молодого картофеля уже начался

Молодой картофель Фото: Depositphotos

Сезон молодого картофеля длится с апреля по июль. "Молодой" овощ отличается от "старого" более тонкой кожурой и пониженным содержанием крахмала. Он хорошо сохраняет форму после варки и нарезки, поэтому отлично подходит для приготовления салатов. Кроме этого, молодой картофель слаще, потому что сахар в нем еще не превратился в крахмал.

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Как выбрать молодой картофель

Молодой картофель должен быть твердым, сухим и без пятен. Немытый картофель хранится дольше, так как грязь защищает его от повреждений.

Как правильно варить молодой картофель

Варить молодой картофель лучше в кожуре Фото: Pixabay

Вам не нужно чистить молодую картошку; просто промойте, чтобы удалить всю грязь и готовьте целиком. Для варки положите мелкий картофель в кастрюлю со слегка подсоленной водой, доведите до кипения, варите на слабом огне до готовности (около 10 минут) и процедите. Заправьте молодой картофель, как только он будет готов, чтобы клубни впитали аромат сливочного или растительного масла.

Как хранить молодой картофель

Храните молодой картофель в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте. Его нужно использовать в течение нескольких дней с момента покупки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале. "Сегодня" также делились рецептом картошки на костре.

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