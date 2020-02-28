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Как правильно выбирать и хранить свежие шампиньоны

Чем шампиньоны светлее, тем дольше будут храниться

Ирина Павлина
Сегодня, 16:49

Сырые, жареные, маринованные и даже сушеные. Шампиньоны – действительно универсальный ингредиент на кухне. Из них готовят первые и вторые блюда, салаты и пироги, разнообразные закуски и начинки. При низкой калорийности шампиньоны – это еще и очень питательный продукт, богатый белком и витаминами.

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Кстати, все минеральные вещества во время приготовления в грибах сохраняются. Японские исследователи установили, что шампиньоны позитивно влияют на память и умственные способности человека, помогают избежать мигреней и поддерживают кожу в хорошем состоянии.

Как выбрать шампиньоны в магазине и на рынке

Шампиньоны богаты клетчаткой
Шампиньоны богаты клетчаткой
Фото: freepik.com

При выборе шампиньонов необходимо обращать внимание на их цвет. Свежие грибы имеют белый или слегка коричневатый оттенок. Чем они светлее, тем дольше будут храниться и сохранять питательные вещества. Предпочтение стоит отдавать "запечатанным" грибам с неповрежденной пленкой, которая соединяет шляпку и ножку – это верный признак свежего шампиньона.

Как хранить шампиньоны дома

Высыпьте шампиньоны в бокс для еды, накройте целлофановым пакетом. При этом нужно не забыть сделать маленькие дырочки для вентиляции, чтобы грибы "дышали".

Так шампиньоны будут оставаться свежими до пяти дней. При этом крайне важно проверять, не стали ли грибы влажным и скользким. Если шампиньон уже раскрылся и приобрел темноватый оттенок внутри – его нужно сразу использовать.

Рецепт крем-супа из шампиньонов

Крем-суп из шампиньонов
Крем-суп из шампиньонов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 500 г
  • Мясной или овощной бульон -1.5 л
  • Сливки 10-20% – 200 мл
  • Лук-шалот – 4 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и произвольно нарезать. Лук почистить и измельчить. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить грибы с луком до готовности. Посолить и поперчить.
  2. Пюрировать луково-грибную смесь в блендере.
  3. В кастрюле на слабом огне растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, одну-две минуты.
  4. Затем, постепенно помешивая, влить стакан горячего бульона и довести до кипения.
  5. Добавить измельченные шампиньоны и снова довести до кипения.
  6. Влить оставшийся бульон, довести до кипения.
  7. Затем постепенно влить сливки, довести до кипения и снять с огня.
  8. Грибной крем-суп можно посыпать тертым пармезаном, украсить зеленью или сухариками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить жюльен с шампиньонами. "Сегодня" также делились рецептом запеченного мяса с грибами и сыром.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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