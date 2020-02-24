Как правильно выбрать и хранить муку

Секреты выбора и хранения муки

Гречневая, рисовая, кукурузная и даже льняная – в мире существует больше сотни видов муки, из которой делают вкусную выпечку. Впрочем, самой популярной в Украине остается пшеничная. Как же ее выбрать и хранить?

Как выбрать качественную муку

Хорошая мука – рассыпчатая Фото: freepik.com

Для выпечки лучше использовать пшеничную муку высшего сорта, расфасованную в бумажные пакеты. В такой упаковке продукт будет "дышать" и дольше сохранит свои свойства. А вот в пластике мука быстро приобретает затхлый запах;

Качественная мука должна быть белой. Темный цвет означает наличие остатков отрубей;

Хорошая мука осыпается порошком, не оставляя комочков. Если при сжимании она образует комки, значит, мука чересчур влажная;

Чтобы выпечка была пышной и воздушной, мука должна настояться, то есть лучше будет, если помол произведен пару месяцев назад. Но не следует покупать продукт с истекающим сроком годности. Мука, которая долго хранилась, слеживается, теряет сыпучесть, в ней развиваются микроорганизмы;

В муке не должно быть комков, черных точек (частиц сорняков), жучков и личинок;

На вкус качественная мука не должна быть кислой, слишком сладкой, горькой, иметь привкус затхлости и плесени. Если муку немного пожевать, не должно быть ощущения песка на зубах.

Как правильно хранить муку

Муку не стоит покупать в больших объемах Фото: Pixabay

Но следует помнить, что испортить муку можно собственными руками – неправильным хранением. Главное для муки – отсутствие влаги и комнатная температура. А еще лучше – не покупайте муку в больших объемах, так как в ней могут поселиться вредители.

Пересыпав муку в воздухонепроницаемую емкость, ее можно хранить при комнатной температуре до полугода. Если температура в помещении поднимется выше 24-26 ºС, специалисты советуют переложить муку в холодильник, поскольку заражение паразитами или плесенью более вероятно при повышенной температуре воздуха.

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