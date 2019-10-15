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Как выбрать вкусные яблоки: полезные советы

Узнайте, как покупать и хранить яблоки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27

Яблоки заняли первое место в популярной статье Medical News Today о самых полезных для здоровья продуктах. Эти фрукты чрезвычайно богаты важными антиоксидантами, флавоноидами и клетчаткой. Фитонутриенты и антиоксиданты в яблоках могут помочь снизить риск развития рака, гипертонии, диабета и болезней сердца.

Красные яблоки могут вызвать аллергию
Красные яблоки могут вызвать аллергию
Фото: freepik.com

Вот несколько советов, как выбрать яблоки:

  • Лучший способ – понюхать. Если у них ярко выраженный аромат, нужно брать;
  • Следует избегать гнили и механических повреждений;
  • Яблоки хранятся при температуре от 0 до 5 ºС.
  • Для более товарного вида фермеры и продавцы обрабатывают яблоки химией. Чтобы от нее избавиться, очистите плод от кожуры или помойте в горячей в воде с мылом. Можно использовать щетку.

Польза и вред яблок

Яблоки богаты клетчаткой
Яблоки богаты клетчаткой
Фото: freepik.com

Даже без кожицы яблоки очень полезны и богаты витаминами. Но есть некоторые ограничения. Сырые плоды нельзя употреблять при гастрите, язве и воспалительных болезнях кишечника.

Яблоки содержат один из главных полезных элементов – йод в косточках. И даже если съесть их все, передозировки не будет.

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Но главный вопрос – яблоки какого цвета самые полезные? Эксперты уверяют, что все. Но нужно обращать внимание на свой организм. Тем людям, которые имеют склонность к аллергическим заболеваниям, лучше выбирать желтые или зеленые яблоки. Красители, даже природные, могут вызвать аллергическую реакцию.

Так что не так важно, откуда привезены яблоки и какого они цвета. Главное, чтобы в рационе их было по крайней мере две штуки в день. Тогда витаминов будет хватать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептом яблочного печенья с корицей.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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