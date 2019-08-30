Как правильно замариновать белые грибы

Заготавливаем грибы вместе с луком и горчицей

Маринованные грибы с горчицей Фото: Depositphotos

Маринование – это прекрасный способ заготовить грибы на зиму. Они получаются особенно вкусными благодаря добавлению ароматных пряностей.

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Мы поделимся простым рецептом маринованных белых грибов с горчицей и уксусом. Их можно подавать в качестве холодной закуски или добавлять в салаты.

Маринованные белые грибы

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3-4 кг белых грибов

Уксус 9%

1/2 ч. л. семян горчицы

2-3 бутона гвоздики

5-7 шт. черного перца горошком

2 лавровых листа

Соль

Сахар

Способ приготовления:

Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа. Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей. Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой. Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли. Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте. С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха. Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.

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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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