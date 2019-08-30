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Как правильно замариновать белые грибы

Заготавливаем грибы вместе с луком и горчицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Маринованные грибы с горчицей
Маринованные грибы с горчицей
Фото: Depositphotos

Маринование – это прекрасный способ заготовить грибы на зиму. Они получаются особенно вкусными благодаря добавлению ароматных пряностей.

Смотрите видео, как собрать безопасные грибы в лесу:

Мы поделимся простым рецептом маринованных белых грибов с горчицей и уксусом. Их можно подавать в качестве холодной закуски или добавлять в салаты.

Маринованные белые грибы

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3-4 кг белых грибов
  • Уксус 9%
  • 1/2 ч. л. семян горчицы
  • 2-3 бутона гвоздики
  • 5-7 шт. черного перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • Соль
  • Сахар

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Способ приготовления:

  1. Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте.
  2. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа.
  3. Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей.
  4. Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой.
  5. Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли.
  6. Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте.
  7. С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха.
  8. Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мариновать шампиньоны.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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