Как правильно замариновать белые грибы
Заготавливаем грибы вместе с луком и горчицей
Маринование – это прекрасный способ заготовить грибы на зиму. Они получаются особенно вкусными благодаря добавлению ароматных пряностей.
Смотрите видео, как собрать безопасные грибы в лесу:
Мы поделимся простым рецептом маринованных белых грибов с горчицей и уксусом. Их можно подавать в качестве холодной закуски или добавлять в салаты.
Маринованные белые грибы
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3-4 кг белых грибов
- Уксус 9%
- 1/2 ч. л. семян горчицы
- 2-3 бутона гвоздики
- 5-7 шт. черного перца горошком
- 2 лавровых листа
- Соль
- Сахар
Читайте также:Жаркое из говядины с белыми грибами: рецепт дня
Способ приготовления:
- Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте.
- Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа.
- Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей.
- Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой.
- Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли.
- Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте.
- С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха.
- Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.
Напомним, ранее мы рассказывали, как мариновать шампиньоны.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить домашнее яблочное пюре Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок Как приготовить салат из кабачков по-корейски на зиму Как приготовить грибной паштет с овощами
Источник: Сегодня