Как правильно заморозить кабачки на зиму

Этот способ подходит для цуккини, кабачков, спаржевой фасоли и брокколи

Как заморозить кабачки Фото: Pixabay

Не знаете, что делать с богатым урожаем кабачков? Если вам уже надоело готовить из кабачков оладьи, супы и рагу, заморозьте их на зиму. Позже овощи можно будет использовать для самых разных блюд.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Как заморозить кабачки на зиму

Шаг 1: нарежьте овощи

Для начала хорошо помойте кабачки и удалите кончики. Затем нарежьте овощи кружочками (около 1 см), кубиками или натрите на терке.

Совет: подумайте, как вы будете использовать замороженные кабачки. Если собираетесь готовить из них гарнир, рагу или суп, нарежьте кружочками или кубиками. Планируете сделать кабачковые кексы? Натрите овощи на терке.

Шаг 2: пробланшируйте кабачки

Пробланшируйте нарезанные кабачки, чтобы сохранить их вкус и цвет. Наполните большую кастрюлю на 2/3 водой и доведите до кипения. Затем добавьте в воду кусочки кабачков и варите, пока они не станут ярко-зелеными и мягкими (около 1-3 минут). Тертые кабачки следует сложить в большое сито и бланшировать около 2 минут.

Совет: если кабачков очень много, бланшируйте их партиями. Солить воду не нужно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фаршированные кабачки: три рецепта для летнего обеда

Шаг 3: остудите кабачки

Быстро охладите овощи. Наполните большую миску ледяной водой (это можно сделать до бланширования). С помощью шумовки быстро переложите кабачки в воду и оставьте на 3-5 минут.

Шаг 4: обсушите овощи

Используя ту же шумовку, переложите кабачки в дуршлаг. Дайте им высохнуть и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки жидкости.

Шаг 5: выложите кабачки на противень

Выложите кусочки кабачков на противень в один слой и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа. Если вы замораживаете тертые кабачки, пропустите этот шаг.

Шаг 6: отправьте овощи в морозилку

Поместите замороженные кусочки в пакет в застежкой, выпустите из них воздух, закройте и верните в морозильную камеру. Там кабачки могут храниться около 1 года.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. "Сегодня" также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram