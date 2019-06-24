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Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

Узнайте, как заморозить укроп в морозилке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Как заморозить укроп на зиму
Как заморозить укроп на зиму
Фото: Depositphotos

Продлить свежесть зелени можно разными способами, и заморозка – один из них. Низкие температуры позволяют сохранить цвет, аромат и полезные свойства зелени. В этой статье мы расскажем, как заморозить укроп, но запасать на зиму можно любые травы и пряности: петрушку, базилик, розмарин.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

Как заморозить укроп на зиму целиком

Вымытый и перебранный укроп хорошо обсушить. Сложить в полиэтиленовые пакеты и отправить в морозилку. Зелень будет как свежая, если вы не станете ее утрамбовывать.

Помните, что нужно укладывать укроп в пакеты небольшими порциями (150-200 г максимум) и плотно завязывать, чтобы получился твердый мешочек с минимальным содержанием воздуха. Внутри накопится углекислый газ, и зелень лучше сохранится. 

Как заморозить нарезанный укроп

Зелень вымыть под проточной водой. Срезать толстые стебли и просушить, разложив на полотенцах. Мелко нарезать.
Сложить в полиэтиленовый пакет, можно с застежкой "зип лок". Убрать на хранение в морозильную камеру.

Укроп перед заморозкой нужно тщательно перебрать
Укроп перед заморозкой нужно тщательно перебрать
Фото: Pixabay

Как заморозить укроп в формочках для льда

Мелко нарезанную зелень плотно разложить в формочки для льда и залить водой. Отправить замораживаться. Готовые кубики пересыпать в пакет с застежкой и вернуть в морозилку. 

Как хранить замороженный укроп

Срок хранения укропа в морозилке – от 6 месяцев до года. Замороженную целиком зелень можно использовать как и свежую – в разных блюдах, а замороженную в формочках –  в супах, рагу и соусах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить клубнику на зиму. "Сегодня" также писали, как приготовить молодую картошку с маслом и укропом.

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Источник: Сегодня
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