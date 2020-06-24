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Как правильно заморозить ягоды малины

Сегодня, 15:29

Узнайте, как заморозить малину на зиму в домашних условиях

Малина – одна из самых вкусных и ароматных ягод. Если вы хотите лакомиться ею не только в летний период, но и в холодные дни, стоит позаботиться о заготовках на зиму. Лучший способ сохранить полезные свойства – заморозить малину целиком без сахара. При этому нужно учесть несколько простых, но важных правил.

Как заморозить малину на зиму в морозильной камере

Замороженная малина на зиму
Замороженная малина на зиму
Фото: Depositphotos

  • Для начала переберите ягоды, выбросив все мятые, испорченные и гнилые. Существует мнение, что не стоит мыть малину перед заморозкой. Но если вы все-таки решите ополоснуть ягоды, делайте это аккуратно и обязательно обсушите.
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  • Затем выложите малину в один слой на противень или поднос. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов.
  • Когда ягоды замерзнут, переложите их в плотный пакет с застежкой или пластиковый контейнер, подпишите и верните в морозилку. Там малина может храниться 12-18 месяцев.

Как использовать замороженную малину

Как заморозить ягоды малины
Как заморозить ягоды малины
Фото: Depositphotos

Ягоды можно добавлять в напитки (смузи, компоты, алкогольные коктейли), использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, делать с ними сорбеты или соусы к мороженому. Размораживать малину или нет – зависит от рецепта.

Смотрите видео, как сделать быстрый малиновый квас:

Напомним, ранее мы делились рецептом панна котты с малиной. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить малиновый чизкейк.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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