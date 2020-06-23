Как правильно заморозить жареные баклажаны

Жареные овощи останутся вкусными и сохранятся надолго

Замораживание – это отличная возможность наслаждаться вкусом фруктов, ягод и овощей в любое время года. Но баклажаны требуют особого внимания в процессе заморозки.

Баклажаны замораживают на зиму в разном виде: целыми и нарезанными, бланшированными, жареными, тушеными и запеченными. А вот сырые баклажаны морозить не стоит, иначе они будут горчить.

Если вы хотите заготовить жареные овощи, знайте, что их можно нарезать по-разному: кружочками, кубиками или пластинками.

Как заморозить жареные баклажаны кружочками

Замороженные баклажаны кружочками Фото: Depositphotos

Баклажаны помойте и нарежьте кружочками. Толщина должна быть не больше 7 мм. Если вам попались горьковатые овощи, посыпьте их солью и оставьте на полчаса. Затем промойте и обсушите.

Жарьте на среднем огне с растительным маслом по несколько минут с каждой стороны, чтобы баклажаны подрумянились. Переложите обжаренные овощи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Затем выложите баклажаны на поднос или противень и отправьте в морозильную камеру на несколько часов. Рассортируйте кусочки овощей в пакеты или лотки и храните в морозилке.

Как заморозить жареные баклажаны кубиками

Замороженные баклажаны кубиками Фото: Depositphotos

Разогрейте немного растительного масла, выложите нарезанные кубиками баклажаны и жарьте до готовности, время от времени помешивая. Солить и перчить их не обязательно.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Дайте полностью остыть овощам. Переложите баклажаны в контейнер или пакет для хранения в морозильной камере.

Как заморозить жареные баклажаны пластинками

Замороженные баклажаны нужно хранить в пакетах или контейнерах Фото: Depositphotos

Помойте баклажаны и нарежьте их пластинами. Перед жаркой посолите кусочки, чтобы избавиться от нежелательной горечи. Слейте темный сок, промойте баклажаны и просушите полотенцем.

Затем обжарьте на сковороде с двух сторон, добавив подсолнечное масло. Выложите пластинки на бумагу, чтобы впитался лишний жир.

Когда баклажаны остынут, переложите их на противень или на поднос. Если вы будете делать несколько слоев, накрывайте каждый пищевой пленкой.

Отправьте в морозилку на несколько часов, затем разложите по пакетам.

Напомним, ранее мы делились рецептами икры из баклажанов. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить тушеные баклажаны с овощами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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