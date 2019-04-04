Как правильно жарить маршмэллоу на костре
Зефир на костре – прекрасная идея для пикника
Маршмэллоу на костре – популярный десерт в Англии и США. Если вы собираетесь на пикник и хотите поджарить зефир, возьмите на заметку наши советы – благодаря им это лакомство получится идеальным.
Как пожарить зефир на костре: для начала разведите огонь
Разведите костер минимум за час до приготовления. Помните, что крупные ветки должны быть внизу, а более мелкие – наверху. Не укладывайте дрова слишком плотно – между ними должно оставаться место для свободной циркуляции воздуха. Для розжига используйте бумагу или мелкие сухие ветки.
Как жарить маршмэллоу: выберите правильные шпажки
Они должны быть достаточно длинными, крепкими и заостренными. Попробуйте следующие варианты:
- Тонкие металлические шампуры. Помните, что они довольно сильно нагреваются, поэтому выбирайте те, у которых есть деревянная ручка.
- Деревянные шпажки для шашлычков;
- Зачищенные прутики.
Наколите зефир на шпажку: он должен хорошо держаться, чтобы не соскользнуть в огонь. Вы можете нанизать сразу несколько маршмэллоу, но лучше жарить зефир по одному – так он приготовится равномернее.
Как готовить маршмэллоу на костре: нанижьте зефир на шпажки и поворачивайте над огнем
Когда пламя погаснет, а угли станут серыми, приблизьте к ним маршмэллоу (только не тычьте шпажкой прямо в угли, иначе маршмэллоу моментально почернеют и станут горькими).
Вращайте шпажку, чтобы жар от углей равномерно подрумянил зефир со всех сторон. Это займет примерно 1-2 минуты. Если зефир будет скользить и плохо поворачиваться, подденьте его другой шпажкой.
После приготовления подождите минимум 30-60 секунд – прямо с огня маршмэллоу будут очень горячими, и вы можете обжечься.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кофе с шоколадом и маршмэллоу. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что в Украине стали продавать маршмэллоу с алкоголем.
Смотрите видео, как сделать букет из зефира:
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