Как правильно жарить маршмэллоу на костре

Зефир на костре – прекрасная идея для пикника

Как жарить зефир на костре Фото: Pixabay

Маршмэллоу на костре – популярный десерт в Англии и США. Если вы собираетесь на пикник и хотите поджарить зефир, возьмите на заметку наши советы – благодаря им это лакомство получится идеальным.

Как пожарить зефир на костре: для начала разведите огонь

Разведите костер минимум за час до приготовления. Помните, что крупные ветки должны быть внизу, а более мелкие – наверху. Не укладывайте дрова слишком плотно – между ними должно оставаться место для свободной циркуляции воздуха. Для розжига используйте бумагу или мелкие сухие ветки.

Как жарить маршмэллоу: выберите правильные шпажки

Они должны быть достаточно длинными, крепкими и заостренными. Попробуйте следующие варианты:

Тонкие металлические шампуры. Помните, что они довольно сильно нагреваются, поэтому выбирайте те, у которых есть деревянная ручка.

Деревянные шпажки для шашлычков;

Зачищенные прутики.

Наколите зефир на шпажку: он должен хорошо держаться, чтобы не соскользнуть в огонь. Вы можете нанизать сразу несколько маршмэллоу, но лучше жарить зефир по одному – так он приготовится равномернее.

Маршмэллоу становятся тягучими внутри и хрустящими снаружи Фото: Pixabay

Как готовить маршмэллоу на костре: нанижьте зефир на шпажки и поворачивайте над огнем

Когда пламя погаснет, а угли станут серыми, приблизьте к ним маршмэллоу (только не тычьте шпажкой прямо в угли, иначе маршмэллоу моментально почернеют и станут горькими).

Вращайте шпажку, чтобы жар от углей равномерно подрумянил зефир со всех сторон. Это займет примерно 1-2 минуты. Если зефир будет скользить и плохо поворачиваться, подденьте его другой шпажкой.

После приготовления подождите минимум 30-60 секунд – прямо с огня маршмэллоу будут очень горячими, и вы можете обжечься.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кофе с шоколадом и маршмэллоу. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что в Украине стали продавать маршмэллоу с алкоголем.

Смотрите видео, как сделать букет из зефира:

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