Как правильно жарить миндаль: советы и рецепты

Жареный миндаль не только полезен, но и очень вкусен

Жареный миндаль вкуснее, чем сырой Фото: pixabay.com

Миндаль бывает нескольких видов. Различают горький (применяется только в технических целях) и сладкий орех. Второй вид используется кулинарами всего мира: его добавляют в салаты, овощные блюда, супы, соусы и выпечку. Любители пива не откажутся похрустеть вкусными орешками с добавлением соли, которые станут отличной закуской к алкогольному напитку.

Как правильно жарить миндаль

Не жарьте миндаль слишком долго, иначе он будет горчить Фото: pixabay.com

Если орех обжарить, он приобретает особенный вкус. Сделать это можно и самостоятельно в домашних условиях. Миндаль жарят на сковороде, в духовке и микроволновой печи. От природы орех покрыт прочной пленкой коричневого цвета, которую перед началом готовки необходимо удалить. С этим хорошо справится горячая вода: необходимо залить орехи крутым кипятком и дать постоять, чтобы он немного остыл, затем обдать холодной водой и при необходимости еще раз залить кипятком. После этого кожура довольно легко снимется с орехов. Очищенный миндаль просушивают, затем приступают к готовке.

При обжаривании на плите миндаль насыпают тонким слоем в сухую сковороду и, постоянно помешивая, прогревают, пока не изменится цвет ореха (от золотистого до бежевого). Нужно учесть, что после снятия с огня орех еще будет доходить и станет более темным.

В духовке орехи готовятся при температуре 250°С около 15 минут: их необходимо насыпать на сухой противень в один слой и во время жарки пару раз хорошо перемешать.

Для обжаривания в микроволновке будет достаточно 4-5 минут, при этом орехи следует периодически перемешивать, чтобы они прожарились равномерно.

Не стоит обжаривать слишком много орехов разом, сделайте это за несколько подходов. Орехи нужно распределять тонким слоем по сковороде или противню. Только тогда можно получить полностью обжаренный продукт.

Миндаль употребляют как в соленом, так и в сладком виде.

Жареный миндаль с солью Фото: pixabay.com

Для соленых орешков, которые отлично подойдут к пиву, потребуется:

300 г сырого миндаля

2 ч. л. соли

100 г оливкового масла

Как приготовить:

Орех насыпьте в глубокую чашку и полностью залейте его кипятком на 3-5 минут. По истечении времени слейте воду и очистите миндаль от кожицы. Он должен хорошо обсохнуть. В сковороду влейте оливковое масло, добавьте орехи и обжаривайте их, постоянно помешивая, около 4 минут (до появления золотистого цвета). Когда миндаль готов, откиньте его на дуршлаг, чтобы избавиться от излишков масла. С этой же целью можно выложить закуску на бумажную салфетку. Пока орехи горячие, посыпьте их солью и перемешайте. Употреблять орехи следует в охлажденном виде.

Чтобы приготовить сладкий миндаль, вам потребуется:

300 г орехов

100 г сахара

1 ч. л. корицы

2 ст. л. воды

0,5 ч. л. соли

Как приготовить:

В сковороде смешайте все ингредиенты кроме миндаля и подогревайте их на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. После этого в сладкий сироп добавьте орехи. При регулярном помешивании обжаривайте сладкое блюдо около 5 минут. Готовый миндаль в карамели выложите на пергаментную бумагу и дайте орехам остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить миндальное молоко. Сайт "Сегодня" также рассказывал, почему полезно есть грецкие орехи.

Смотрите видео, как приготовить вкусное варенье из грецких орехов:

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