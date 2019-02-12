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Как правильно жарить миндаль: советы и рецепты

Жареный миндаль не только полезен, но и очень вкусен

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:00
Жареный миндаль вкуснее, чем сырой Фото: pixabay.com
Жареный миндаль вкуснее, чем сырой
Фото: pixabay.com

Миндаль бывает нескольких видов. Различают горький (применяется только в технических целях) и сладкий орех. Второй вид используется кулинарами всего мира: его добавляют в салаты, овощные блюда, супы, соусы и выпечку. Любители пива не откажутся похрустеть вкусными орешками с добавлением соли, которые станут отличной закуской к алкогольному напитку.

Как правильно жарить миндаль

Не жарьте миндаль слишком долго, иначе он будет горчить Фото: pixabay.com

Если орех обжарить, он приобретает особенный вкус. Сделать это можно и самостоятельно в домашних условиях. Миндаль жарят на сковороде, в духовке и микроволновой печи. От природы орех покрыт прочной пленкой коричневого цвета, которую перед началом готовки необходимо удалить. С этим хорошо справится горячая вода: необходимо залить орехи крутым кипятком и дать постоять, чтобы он немного остыл, затем обдать холодной водой и при необходимости еще раз залить кипятком. После этого кожура довольно легко снимется с орехов. Очищенный миндаль просушивают, затем приступают к готовке.

  • При обжаривании на плите миндаль насыпают тонким слоем в сухую сковороду и, постоянно помешивая, прогревают, пока не изменится цвет ореха (от золотистого до бежевого). Нужно учесть, что после снятия с огня орех еще будет доходить и станет более темным.
  • В духовке орехи готовятся при температуре 250°С около 15 минут: их необходимо насыпать на сухой противень в один слой и во время жарки пару раз хорошо перемешать.
  • Для обжаривания в микроволновке будет достаточно 4-5 минут, при этом орехи следует периодически перемешивать, чтобы они прожарились равномерно.
  • Не стоит обжаривать слишком много орехов разом, сделайте это за несколько подходов. Орехи нужно распределять тонким слоем по сковороде или противню. Только тогда можно получить полностью обжаренный продукт.

Миндаль употребляют как в соленом, так и в сладком виде. 

Жареный миндаль с солью Фото: pixabay.com

Для соленых орешков, которые отлично подойдут к пиву, потребуется: 

  • 300 г сырого миндаля
  • 2 ч. л. соли
  • 100 г оливкового масла

Как приготовить:

  1. Орех насыпьте в глубокую чашку и полностью залейте его кипятком на 3-5 минут. 
  2. По истечении времени слейте воду и очистите миндаль от кожицы. Он должен хорошо обсохнуть. 
  3. В сковороду влейте оливковое масло, добавьте орехи и обжаривайте их, постоянно помешивая, около 4 минут (до появления золотистого цвета). 
  4. Когда миндаль готов, откиньте его на дуршлаг, чтобы избавиться от излишков масла. С этой же целью можно выложить закуску на бумажную салфетку. 
  5. Пока орехи горячие, посыпьте их солью и перемешайте. 
  6. Употреблять орехи следует в охлажденном виде.

Чтобы приготовить сладкий миндаль, вам потребуется: 

  • 300 г орехов
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. корицы
  • 2 ст. л. воды 
  • 0,5 ч. л. соли

Как приготовить:

  1. В сковороде смешайте все ингредиенты кроме миндаля и подогревайте их на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. 
  2. После этого в сладкий сироп добавьте орехи. 
  3. При регулярном помешивании обжаривайте сладкое блюдо около 5 минут. 
  4. Готовый миндаль в карамели выложите на пергаментную бумагу и дайте орехам остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить миндальное молоко. Сайт "Сегодня" также рассказывал, почему полезно есть грецкие орехи.

Смотрите видео, как приготовить вкусное варенье из грецких орехов:

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Источник: domashniy.ru
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