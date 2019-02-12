Как правильно жарить миндаль: советы и рецепты
Жареный миндаль не только полезен, но и очень вкусен
Миндаль бывает нескольких видов. Различают горький (применяется только в технических целях) и сладкий орех. Второй вид используется кулинарами всего мира: его добавляют в салаты, овощные блюда, супы, соусы и выпечку. Любители пива не откажутся похрустеть вкусными орешками с добавлением соли, которые станут отличной закуской к алкогольному напитку.
Как правильно жарить миндаль
Если орех обжарить, он приобретает особенный вкус. Сделать это можно и самостоятельно в домашних условиях. Миндаль жарят на сковороде, в духовке и микроволновой печи. От природы орех покрыт прочной пленкой коричневого цвета, которую перед началом готовки необходимо удалить. С этим хорошо справится горячая вода: необходимо залить орехи крутым кипятком и дать постоять, чтобы он немного остыл, затем обдать холодной водой и при необходимости еще раз залить кипятком. После этого кожура довольно легко снимется с орехов. Очищенный миндаль просушивают, затем приступают к готовке.
- При обжаривании на плите миндаль насыпают тонким слоем в сухую сковороду и, постоянно помешивая, прогревают, пока не изменится цвет ореха (от золотистого до бежевого). Нужно учесть, что после снятия с огня орех еще будет доходить и станет более темным.
- В духовке орехи готовятся при температуре 250°С около 15 минут: их необходимо насыпать на сухой противень в один слой и во время жарки пару раз хорошо перемешать.
- Для обжаривания в микроволновке будет достаточно 4-5 минут, при этом орехи следует периодически перемешивать, чтобы они прожарились равномерно.
- Не стоит обжаривать слишком много орехов разом, сделайте это за несколько подходов. Орехи нужно распределять тонким слоем по сковороде или противню. Только тогда можно получить полностью обжаренный продукт.
Миндаль употребляют как в соленом, так и в сладком виде.
Для соленых орешков, которые отлично подойдут к пиву, потребуется:
- 300 г сырого миндаля
- 2 ч. л. соли
- 100 г оливкового масла
Как приготовить:
- Орех насыпьте в глубокую чашку и полностью залейте его кипятком на 3-5 минут.
- По истечении времени слейте воду и очистите миндаль от кожицы. Он должен хорошо обсохнуть.
- В сковороду влейте оливковое масло, добавьте орехи и обжаривайте их, постоянно помешивая, около 4 минут (до появления золотистого цвета).
- Когда миндаль готов, откиньте его на дуршлаг, чтобы избавиться от излишков масла. С этой же целью можно выложить закуску на бумажную салфетку.
- Пока орехи горячие, посыпьте их солью и перемешайте.
- Употреблять орехи следует в охлажденном виде.
Чтобы приготовить сладкий миндаль, вам потребуется:
- 300 г орехов
- 100 г сахара
- 1 ч. л. корицы
- 2 ст. л. воды
- 0,5 ч. л. соли
Как приготовить:
- В сковороде смешайте все ингредиенты кроме миндаля и подогревайте их на среднем огне, пока сахар полностью не растворится.
- После этого в сладкий сироп добавьте орехи.
- При регулярном помешивании обжаривайте сладкое блюдо около 5 минут.
- Готовый миндаль в карамели выложите на пергаментную бумагу и дайте орехам остыть.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить миндальное молоко. Сайт "Сегодня" также рассказывал, почему полезно есть грецкие орехи.
Смотрите видео, как приготовить вкусное варенье из грецких орехов:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram