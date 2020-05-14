Как правильно жарить редис: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт жареной редиски в азиатском стиле

Жареный редис – прекрасный гарнир к мясу. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить жареный редис с чесноком, розмарином и соевым соусом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Жареный редис

Жареная редиска Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

700 г редиса

4 зубчика чеснока

100 мл соевого соуса

20 г кунжута

100 мл растительного масла

4 веточки розмарина

Зеленый лук

Кунжут

Тимьян

Черный перец

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Способ приготовления:

Редис помойте, удалите кончики и разрежьте на четвертинки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Чеснок нарежьте слайсами. Добавьте на сковороду редис и слегка обжарьте. Затем добавьте чеснок и несколько веточек розмарина. Жарьте редис, пока он не начнет карамелизироваться. Влейте соевый соус. Добавьте черный перец и тимьян.

Как подавать жареный редис

Переложите редис на тарелку, убрав розмарин. Посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.

Напомним, ранее мы делились рецептом яркой закуски из редиса. Мы также писали, как сделать простой салат из редиски с огурцами.

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