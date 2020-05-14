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Как правильно жарить редис: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт жареной редиски в азиатском стиле

Ирина Павлина
Сегодня, 17:32

Жареный редис – прекрасный гарнир к мясу. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить жареный редис с чесноком, розмарином и соевым соусом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Жареный редис

Жареная редиска
Жареная редиска
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 700 г редиса
  • 4 зубчика чеснока
  • 100 мл соевого соуса
  • 20 г кунжута
  • 100 мл растительного масла
  • 4 веточки розмарина
  • Зеленый лук
  • Кунжут
  • Тимьян
  • Черный перец

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Способ приготовления:

  1. Редис помойте, удалите кончики и разрежьте на четвертинки.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  3. Чеснок нарежьте слайсами.
  4. Добавьте на сковороду редис и слегка обжарьте. Затем добавьте чеснок и несколько веточек розмарина. Жарьте редис, пока он не начнет карамелизироваться.
  5. Влейте соевый соус. Добавьте черный перец и тимьян.

Как подавать жареный редис

Переложите редис на тарелку, убрав розмарин. Посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.

Напомним, ранее мы делились рецептом яркой закуски из редиса. Мы также писали, как сделать простой салат из редиски с огурцами.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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