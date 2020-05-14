Как правильно жарить редис: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт жареной редиски в азиатском стиле
Жареный редис – прекрасный гарнир к мясу. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить жареный редис с чесноком, розмарином и соевым соусом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Жареный редис
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 700 г редиса
- 4 зубчика чеснока
- 100 мл соевого соуса
- 20 г кунжута
- 100 мл растительного масла
- 4 веточки розмарина
- Зеленый лук
- Кунжут
- Тимьян
- Черный перец
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Способ приготовления:
- Редис помойте, удалите кончики и разрежьте на четвертинки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Чеснок нарежьте слайсами.
- Добавьте на сковороду редис и слегка обжарьте. Затем добавьте чеснок и несколько веточек розмарина. Жарьте редис, пока он не начнет карамелизироваться.
- Влейте соевый соус. Добавьте черный перец и тимьян.
Как подавать жареный редис
Переложите редис на тарелку, убрав розмарин. Посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом.
Напомним, ранее мы делились рецептом яркой закуски из редиса. Мы также писали, как сделать простой салат из редиски с огурцами.
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Источник: Сегодня