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Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов

Домашний джем из абрикосов никого не оставит равнодушным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Джем из абрикосов
Джем из абрикосов
Фото: Depositphotos

Абрикосовый джем – вкусный, ароматный и очень полезный. В джеме есть весь набор витаминов (А, В, С, Е, Р, РР), полезных веществ и микроэлементов. В нем много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода. 

Смотрите сюжет о преимуществах и недостатках домашнего и магазинного варенья:

В этой статье мы поделимся лучшими рецептами абрикосового джема на зиму – от классических до оригинальных с добавлением цитрусового сока.

Абрикосовый джем от Юлии Высоцкой

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Джем из абрикосов с маслом
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 900 г абрикосов
  • 900 г сахара
  • 1 лимон
  • 25 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Смазать алюминиевую кастрюлю или миску сливочным маслом.
  2. Абрикосы помыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Полить лимонным соком. Накрыть фрукты полотенцем и оставить на ночь.
  3. Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить около 15 минут до полного растворения сахара. Затем увеличить огонь и дать фруктам покипеть 15-20 минут, периодически помешивая. 
  4. Капнуть немного джема на холодное блюдце и дать остыть в течение нескольких секунд, затем попробовать его пальцем. Если он не растекается, джем готов. Если джем по-прежнему жидкий, дать ему покипеть еще 5 минут и повторить тест. Таким образом довести варенье до желаемой консистенции.
  5.  Разлить теплый джем в подготовленные банки и закатать.

Абрикосовый джем с лимоном и корицей

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Джем из абрикосов с лимоном с корицей
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек
  • 550 г сахара
  • 1 палочка корицы
  • сок и цедра 1 лимона

Рецепт приготовления:

  1. Абрикосы нарезать кусочками, засыпать сахаром, оставить на несколько часов.
  2. Добавить палочку корицы и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, добавить лимонный сок. Варить до загустения.
  3. Разлить горячий джем по стерилизованным банкам.

Абрикосовый джем на сиропе

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Джем из абрикосов на сиропе
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек
  • 1 кг сахара
  • 1 л воды

Рецепт приготовления:

  1. Абрикосы помыть и удалить косточки. Половину абрикосов нарезать кусочками, половину оставить целиком.
  2. В кастрюлю насыпать сахар, залить водой и варить на среднем огне до появления пузырей.
  3. Добавить абрикосы и варить, помешивая и снимая пену, пока джем не загустеет и не потемнеет. Капля готового джема не должна растекаться на блюдце.
  4. Остудить полностью, накрыв крышкой, обернутой полотенцем. Крышку снять аккуратно, на давая конденсату попасть в джем.
  5. Переложить в холодные стерилизованные банки, плотно закрутить крышкой и поставить в прохладное место.
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Абрикосовый джем с агар-агаром

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Джем с агар-агаром
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек
  • 500 г сахара
  • 10 г агара
  • 160 мл воды

Рецепт приготовления:

  1. Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут.
  2. Абрикосы измельчить блендером в пюре.
  3. Поставить абрикосовое пюре на огонь и всыпать половину сахара.
  4. Агар-агар довести до кипения. Добавить оставшийся сахар и довести до кипения.
  5. Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение 5 минут.  
  6. Переложить джем в подготовленные банки. 

Абрикосовый джем с апельсиновым соком

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Джем из абрикосов с апельсинами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 700 г спелых абрикосов
  • 2 ст.л. свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 стакан сахара или по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Разрезать абрикосы пополам и удалить косточки.
  2. В большую кастрюлю с толстым дном отправить абрикосы, апельсиновый сок и сахар, размешать. Нагреть на среднем огне.
  3. Когда абрикосы пустят сок, увеличить нагрев. Варить, часто помешивая деревянной ложкой, пока абрикосы не превратятся в грубое пюре, около 15 минут. Попробовать, добавить больше сахара, если нужно.
  4. Готовый джем по желанию взбить блендером. Переложить в чистую банку и дать остыть. Джем может храниться в холодильнике до 2 недель.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. "Сегодня" также делились рецептами малинового варенья на зиму.

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Источник: Сегодня
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