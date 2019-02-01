Как приготовить английские сконы на завтрак

Готовим сдобные булочки с джемом

Английские сконы на завтрак Фото: freepik.com

Английские булочки-сконы – вкусная и простая выпечка. В Британии их традиционно подают на завтрак вместе с джемом (чаще всего клубничным) и взбитыми сливками.

Английские сконы на завтрак

Ингредиенты:

255 г муки

25 г сахара

1 щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

150 мл холодного молока

55 г масла

Яичный желток – для смазывания

Для подачи:

Варенье или джем

Взбитые сливки

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Рецепт приготовления:

Смешайте в миске сухие ингредиенты. Добавьте масло и порубите смесь ножом. Влейте молоко и замесите мягкое тесто. Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто раскатайте в пласт толщиной 2,5-3 см. Круглой формочкой для печенья вырежьте кружки диаметром 5-6 см. Выложите заготовки сконов на противень, смазанный маслом. Покройте сконы яичным желтком и выпекайте 13-15 минут до золотистого цвета. Затем разрежьте сконы пополам и смажьте вареньем и взбитыми сливками. Подавайте булочки горячими вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

Смотрите видео, как приготовить сконы по рецепту Алексея Суханова:

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