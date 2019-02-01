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Как приготовить английские сконы на завтрак

Готовим сдобные булочки с джемом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
Английские сконы на завтрак Фото: freepik.com
Английские сконы на завтрак
Фото: freepik.com

Английские булочки-сконы – вкусная и простая выпечка. В Британии их традиционно подают на завтрак вместе с джемом (чаще всего клубничным) и взбитыми сливками.

Английские сконы на завтрак

Ингредиенты:

  • 255 г муки
  • 25 г сахара
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 150 мл холодного молока
  • 55 г масла
  • Яичный желток – для смазывания

Для подачи:

  • Варенье или джем
  • Взбитые сливки

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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте в миске сухие ингредиенты. Добавьте масло и порубите смесь ножом. Влейте молоко и замесите мягкое тесто.
  2. Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто раскатайте в пласт толщиной 2,5-3 см. Круглой формочкой для печенья вырежьте кружки диаметром 5-6 см.
  3. Выложите заготовки сконов на противень, смазанный маслом.
  4. Покройте сконы яичным желтком и выпекайте 13-15 минут до золотистого цвета.
  5. Затем разрежьте сконы пополам и смажьте вареньем и взбитыми сливками.
  6. Подавайте булочки горячими вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

Смотрите видео, как приготовить сконы по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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