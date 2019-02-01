Как приготовить английские сконы на завтрак
Готовим сдобные булочки с джемом
Английские булочки-сконы – вкусная и простая выпечка. В Британии их традиционно подают на завтрак вместе с джемом (чаще всего клубничным) и взбитыми сливками.
Английские сконы на завтрак
Ингредиенты:
- 255 г муки
- 25 г сахара
- 1 щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 150 мл холодного молока
- 55 г масла
- Яичный желток – для смазывания
Для подачи:
- Варенье или джем
- Взбитые сливки
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Рецепт приготовления:
- Смешайте в миске сухие ингредиенты. Добавьте масло и порубите смесь ножом. Влейте молоко и замесите мягкое тесто.
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто раскатайте в пласт толщиной 2,5-3 см. Круглой формочкой для печенья вырежьте кружки диаметром 5-6 см.
- Выложите заготовки сконов на противень, смазанный маслом.
- Покройте сконы яичным желтком и выпекайте 13-15 минут до золотистого цвета.
- Затем разрежьте сконы пополам и смажьте вареньем и взбитыми сливками.
- Подавайте булочки горячими вместе с чаем или кофе.
Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.
Смотрите видео, как приготовить сконы по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня