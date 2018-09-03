Как приготовить баклажаны с пряным томатным соусом и сыром
Этот рецепт - то, что нужно для любителей баклажанов
Очень сочное, вкусное и пряное блюдо. Его можно подавать с гарниром (рисом, гречневой кашей, вареным картофелем) или с кусочком мяса или рыбы.
Фаршированные баклажаны в духовке
Ингредиенты на 1 порцию:
- 1 баклажан
- 3 свежих помидора или 100 г томатов в собственном соку
- 1/2 шт. паприки
- 1/2 шт. лука
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 полоска черешковой части сельдерея
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 100 г моцареллы или другого сыра
- гвоздика
- кайенский перец
- лавровый лист
- соль
- 1 ст. л. оливкового масла
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Рецепт приготовления:
- Баклажан готовим в пароварке 20 минут (в сезон – лучше на костре на гриле).
- В сковороду с разогретым оливковым маслом добавляем порезанный кубиками лук и мелко нарубленный чеснок. Обжариваем вместе до золотистого цвета. Добавляем нарезанную мелкими кубиками паприку, томаты, все быстро обжариваем и уменьшаем огонь.
- Добавляем мед, бальзамический уксус, перец, соль по вкусу, гвоздику и черешок сельдерея. Томим на слабом огне, пока масса не станет однородной. Когда соус будет почти готов, на несколько минут опускаем в него лавровый лист.
- Баклажан разрезаем пополам вдоль. Из соуса извлекаем сельдерей, гвоздику и лавровый лист. Соус выкладываем на половинки баклажана. Сверху присыпаем сыром тертым на крупную терку. Отправляем в духовку и запекаем 25 минут при 200 градусах.
- Можно подавать с гарниром (рис, гречневая, вареный картофель), можно с кусочком мяса или рыбы.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
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Источник: "Сегодня"