Как приготовить баклажаны с пряным томатным соусом и сыром

Этот рецепт - то, что нужно для любителей баклажанов

Лодочки из баклажанов с начинкой Фото: depositphotos.com

Очень сочное, вкусное и пряное блюдо. Его можно подавать с гарниром (рисом, гречневой кашей, вареным картофелем) или с кусочком мяса или рыбы.

Фаршированные баклажаны в духовке

Ингредиенты на 1 порцию:

1 баклажан

3 свежих помидора или 100 г томатов в собственном соку

1/2 шт. паприки

1/2 шт. лука

1-2 зубчика чеснока

1 полоска черешковой части сельдерея

1 ст. л. меда

1 ст. л. бальзамического уксуса

100 г моцареллы или другого сыра

гвоздика

кайенский перец

лавровый лист

соль

1 ст. л. оливкового масла

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Рецепт приготовления:

Баклажан готовим в пароварке 20 минут (в сезон – лучше на костре на гриле). В сковороду с разогретым оливковым маслом добавляем порезанный кубиками лук и мелко нарубленный чеснок. Обжариваем вместе до золотистого цвета. Добавляем нарезанную мелкими кубиками паприку, томаты, все быстро обжариваем и уменьшаем огонь. Добавляем мед, бальзамический уксус, перец, соль по вкусу, гвоздику и черешок сельдерея. Томим на слабом огне, пока масса не станет однородной. Когда соус будет почти готов, на несколько минут опускаем в него лавровый лист. Баклажан разрезаем пополам вдоль. Из соуса извлекаем сельдерей, гвоздику и лавровый лист. Соус выкладываем на половинки баклажана. Сверху присыпаем сыром тертым на крупную терку. Отправляем в духовку и запекаем 25 минут при 200 градусах. Можно подавать с гарниром (рис, гречневая, вареный картофель), можно с кусочком мяса или рыбы.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: