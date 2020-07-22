Как приготовить баклажаны с салом на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Оригинальный рецепт горячей закуски из баклажанов
Овощи на гриле обычно запекают, предварительно нарезав их кружочками или пластинками. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить баклажаны на мангале целиком, начинив их копченым салом, луком и чесноком. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Баклажаны с салом на мангале
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 250 г сала
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Баклажаны помойте и нарежьте "гармошкой", не дорезая до конца.
- Тонкое нарежьте очищенный лук и копченое сало, измельчите чеснок.
- Натрите баклажан солью и перцем, вложите сало в каждое отверстие вместе с луком и чесноком.
- Насадите каждый баклажан на шампур.
- Отправьте на мангал, обжарьте с одной стороны, затем переверните.
Как подавать баклажаны
Подавайте блюдо горячим, украсив зернами граната.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из запеченных летних овощей, а также рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму.
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