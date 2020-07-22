Как приготовить баклажаны с салом на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Оригинальный рецепт горячей закуски из баклажанов

Овощи на гриле обычно запекают, предварительно нарезав их кружочками или пластинками. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить баклажаны на мангале целиком, начинив их копченым салом, луком и чесноком. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Баклажаны с салом на мангале

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 баклажана

250 г сала

1 луковица

3 зубчика чеснока

Соль, перец

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Способ приготовления:

Баклажаны помойте и нарежьте "гармошкой", не дорезая до конца. Тонкое нарежьте очищенный лук и копченое сало, измельчите чеснок. Натрите баклажан солью и перцем, вложите сало в каждое отверстие вместе с луком и чесноком. Насадите каждый баклажан на шампур. Отправьте на мангал, обжарьте с одной стороны, затем переверните.

Как подавать баклажаны

Подавайте блюдо горячим, украсив зернами граната.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из запеченных летних овощей, а также рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму.

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