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Как приготовить баклажаны с салом на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:05

Оригинальный рецепт горячей закуски из баклажанов

Овощи на гриле обычно запекают, предварительно нарезав их кружочками или пластинками. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить баклажаны на мангале целиком, начинив их копченым салом, луком и чесноком. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Баклажаны с салом на мангале

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 250 г сала
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте и нарежьте "гармошкой", не дорезая до конца.
  2. Тонкое нарежьте очищенный лук и копченое сало, измельчите чеснок.
  3. Натрите баклажан солью и перцем, вложите сало в каждое отверстие вместе с луком и чесноком.
  4. Насадите каждый баклажан на шампур.
  5. Отправьте на мангал, обжарьте с одной стороны, затем переверните.

Как подавать баклажаны

Подавайте блюдо горячим, украсив зернами граната.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из запеченных летних овощей, а также рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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