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Как приготовить банановые капкейки с кремом из сливочного сыра

Необычный рецепт кексов к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Банановые капкейки Фото: pixabay.com
Банановые капкейки Фото: pixabay.com

Любите оригинальные рецепты выпечки? Тогда приготовьте банановые кексы с апельсином и кокосом, покрытые медово-сливочной глазурью.

Банановые капкейки с кремом

Ингредиенты:

Для крема:

  • 125 г сливочного масла
  • 1 чашка сахарной пудры
  • 4 яйца
  • 1 1/2 чашки бананового пюре
  • 2/3 чашки измельченных орехов
  • 2 чашки муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 чашка сухого кокосового молока
  • 1 ч.л корицы
  • 1 чашка апельсинового сока

Для глазури:

  • 125 сливочного сыра
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст.л меда
  • 2 ст.л. сахарной пудры
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Рецепт приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло и сахарную пудру взбить до консистенции легкого крема. Добавить по одному яйца, взбивая после каждого добавления.
  2. Смешать массу с орехами и банановым пюре. Постоянно перемешивая смесь, добавить по очереди муку, кокосовое молоко, апельсиновый сок.
  3. Смазать формы для кексов сливочным маслом. Ложкой аккуратно выложить и распределить тесто. 
  4. Выпекать при температуре 180 градусов около 25 минут.
  5. Для глазури взбить сливочный сыр, масло и мед до получения однородной гладкой массы, при этом постепенно добавляя сахар.
  6. На остывшие кексы нанести медово-кремовую глазурь. По желанию украсить кондитерской посыпкой. Дать крему застыть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом французского татена с яблоками и карамелью. Мы также писали, как приготовить торт с апельсиновой начинкой.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк с корицей:

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Источник: "Сегодня"
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