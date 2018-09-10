Как приготовить банановые капкейки с кремом из сливочного сыра
Необычный рецепт кексов к чаю
Любите оригинальные рецепты выпечки? Тогда приготовьте банановые кексы с апельсином и кокосом, покрытые медово-сливочной глазурью.
Банановые капкейки с кремом
Ингредиенты:
Для крема:
- 125 г сливочного масла
- 1 чашка сахарной пудры
- 4 яйца
- 1 1/2 чашки бананового пюре
- 2/3 чашки измельченных орехов
- 2 чашки муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 чашка сухого кокосового молока
- 1 ч.л корицы
- 1 чашка апельсинового сока
Для глазури:
- 125 сливочного сыра
- 30 г сливочного масла
- 1 ст.л меда
- 2 ст.л. сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Мягкое сливочное масло и сахарную пудру взбить до консистенции легкого крема. Добавить по одному яйца, взбивая после каждого добавления.
- Смешать массу с орехами и банановым пюре. Постоянно перемешивая смесь, добавить по очереди муку, кокосовое молоко, апельсиновый сок.
- Смазать формы для кексов сливочным маслом. Ложкой аккуратно выложить и распределить тесто.
- Выпекать при температуре 180 градусов около 25 минут.
- Для глазури взбить сливочный сыр, масло и мед до получения однородной гладкой массы, при этом постепенно добавляя сахар.
- На остывшие кексы нанести медово-кремовую глазурь. По желанию украсить кондитерской посыпкой. Дать крему застыть.
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Источник: "Сегодня"