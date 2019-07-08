Как приготовить банановые оладьи с творогом: пошаговый рецепт
Рецепт вкусных оладий и с творогом и бананом на кефире
Банановые оладьи отличаются ярким вкусом, чем классические. А благодаря добавлению творога и кефира еще и помогают восполнить дефицит кальция.
Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:
Для приготовления оладий желательно выбирать мягкий пастообразный творог – так они получатся нежными и без крупинок. Кроме этого, бананы должны быть очень спелыми, даже перезревшими.
Оладьи творожные с бананами
Ингредиенты:
- 2 стакана кефира
- 1,5 стакана пшеничной муки
- 4 ст.ложки сахара
- 100 г творога
- 2 спелых банана
- 1 яйцо
- 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
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Рецепт приготовления:
- Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать.
- Творог размять с бананами и добавить к яичной массе.
- Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.
Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.
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Источник: Сегодня