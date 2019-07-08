Как приготовить банановые оладьи с творогом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных оладий и с творогом и бананом на кефире

Оладьи с бананом и творогом Фото: Depositphotos

Банановые оладьи отличаются ярким вкусом, чем классические. А благодаря добавлению творога и кефира еще и помогают восполнить дефицит кальция.

Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:

Для приготовления оладий желательно выбирать мягкий пастообразный творог – так они получатся нежными и без крупинок. Кроме этого, бананы должны быть очень спелыми, даже перезревшими.

Оладьи творожные с бананами



Ингредиенты:

2 стакана кефира

1,5 стакана пшеничной муки

4 ст.ложки сахара

100 г творога

2 спелых банана

1 яйцо

1 ч.л. с горкой разрыхлителя

Рецепт приготовления:

Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать. Творог размять с бананами и добавить к яичной массе. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым. Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.

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