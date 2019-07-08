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Как приготовить банановые оладьи с творогом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных оладий и с творогом и бананом на кефире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Оладьи с бананом и творогом
Оладьи с бананом и творогом
Фото: Depositphotos

Банановые оладьи отличаются ярким вкусом, чем классические. А благодаря добавлению творога и кефира еще и помогают восполнить дефицит кальция. 

Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:

Для приготовления оладий желательно выбирать мягкий пастообразный творог – так они получатся нежными и без крупинок. Кроме этого, бананы должны быть очень спелыми, даже перезревшими. 

Оладьи творожные с бананами
 
Ингредиенты:

  • 2 стакана кефира
  • 1,5 стакана пшеничной муки
  • 4 ст.ложки сахара
  • 100 г творога
  • 2 спелых банана
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. с горкой разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

  1. Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать.
  2. Творог размять с бананами и добавить к яичной массе.
  3. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
  5. Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.

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Источник: Сегодня
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