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Как приготовить банош: рецепт от Григория Германа

Ведущий телеканала "Украина" поделился фирменным рецептом баноша с брынзой и шкварками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Банош с брынзой и шкварками Фото: facebook.com/germancooks
Банош с брынзой и шкварками
Фото: facebook.com/germancooks

"Как и у любого древнего блюда, у баноша есть тысяча обличий и миллион рецептов, поэтому претендовать на "самый настоящий в мире банош", и в мыслях нет. Он у каждого свой "самый настоящий в мире. Но этот рецепт, на сметане, причем разбавленной водой, как на мой скромный вкус – самый-самый. Он получается вменяемой жирности", – написал ведущий на своей странице в Facebook.

Банош от Григория Германа

Ингредиенты:

  • Крупа кукурузная – 200 г
  • Сметана – 100 г
  • Вода – 300 г
  • Сало – 100 г
  • Брынза карпатская – 100 г
  • Соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Нагреваем сковороду. Нарезаем сало кубиком. На сковороде вытапливаем сало, до состояния шкварок. Готовые шкварки отбрасываем на бумажное полотенце. Вытопленный жир – в отдельную емкость. 
  2. Растворяем сметану в воде. Тщательно, но не всю. Пару ложек оставьте про запас, может быть придется добавить в уже готовый банош, если вдруг, что-то или кто-то Вас отвлечет и банош загустеет сверх меры. 
  3. Доводим до кипения. Постоянно перемешивая, вводим в воду кукурузную крупу. Завариваем кашу. Уменьшаем огонь до малого. И постоянно помешивая доводим крупу до готовности. Если  банош разбух сверх меры – разбавляем ложку сметаны в 100 мл воды, и доливаем. 
  4. Добавляем половину брынзы, тщательно перемешиваем. Доводим до вкуса.
  5. Банош должен быть немного недосоленным. Выкладываем банош в тарелку. Сверху – оставшуюся брынзу и шкварки. Вот тут мы и доведем брынзой соль до нужной кондиции. Благодаря сметане – он кисловатый, это эффект, которого вы не добьетесь, если будете варить его на сливках. Сметана дает жирность, но основной обьем дает вода, поэтому он в меру жирный.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыкву с гречневой кашей. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом шоколадной каши с орехами от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить домашнюю брынзу:

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Источник: Сегодня
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