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Как приготовить бефстроганов из говядины: рецепт для мультиварки

Рецепт бефстроганова со сметаной, грибами и маринованными огурцами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Бефстроганов из говядины
Бефстроганов из говядины
Фото: Depositphotos

Бефстроганов – это мясное блюдо, которое готовится из тонкой нарезанной говядины в сметанном соусе. Мы рекомендуем сделать бефстроганов в мультиварке вместе с маринованными шампиньонами и огурцами.

Смотрите видео, как приготовить мясо по-бургундски:

Подавать бефстроганов из говядины можно с гречневой кашей, отварным рисом, макаронами, пюре или запеченным молодым картофелем. 

Бефстроганов: рецепт из говядины

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г говяжьей вырезки
  • 2 луковицы
  • 1 спелый помидор
  • 100 г маринованных огурцов
  • 100 г маринованных шампиньонов
  • 250 мл сметаны
  • Мука
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец

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Способ приготовления:

  1. В чашу мультиварки налейте немного растительного масла. Включите режим "Жарка". Добавьте лук, нарезанный тонкими полукольцами.
  2. Говядину помойте и нарежьте тонкими полосками, добавьте жариться к луку.
  3. Помидор окуните в кипяток, снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками.
  4. Добавьте к мясу и луку вместе с маринованными шампиньонами.
  5. В стакане холодной воды разведите 2 ст. л. муки. Влейте к мясу и добавьте сметану. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
  6. Закройте мультиварку и готовьте в режиме "Тушение" 1 час. За 5 минут до готовности добавьте нарезанные маринованные огурцы.
  7. Подавайте бефстроганов из говядины с молодым картофелем, запеченным в духовке.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной говядины с овощами и красным вином.

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Источник: Сегодня
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