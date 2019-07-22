Как приготовить бефстроганов из говядины: рецепт для мультиварки

Рецепт бефстроганова со сметаной, грибами и маринованными огурцами

Бефстроганов из говядины Фото: Depositphotos

Бефстроганов – это мясное блюдо, которое готовится из тонкой нарезанной говядины в сметанном соусе. Мы рекомендуем сделать бефстроганов в мультиварке вместе с маринованными шампиньонами и огурцами.

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Подавать бефстроганов из говядины можно с гречневой кашей, отварным рисом, макаронами, пюре или запеченным молодым картофелем.

Бефстроганов: рецепт из говядины

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г говяжьей вырезки

2 луковицы

1 спелый помидор

100 г маринованных огурцов

100 г маринованных шампиньонов

250 мл сметаны

Мука

Растительное масло

Соль

Перец

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Способ приготовления:

В чашу мультиварки налейте немного растительного масла. Включите режим "Жарка". Добавьте лук, нарезанный тонкими полукольцами. Говядину помойте и нарежьте тонкими полосками, добавьте жариться к луку. Помидор окуните в кипяток, снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками. Добавьте к мясу и луку вместе с маринованными шампиньонами. В стакане холодной воды разведите 2 ст. л. муки. Влейте к мясу и добавьте сметану. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте. Закройте мультиварку и готовьте в режиме "Тушение" 1 час. За 5 минут до готовности добавьте нарезанные маринованные огурцы. Подавайте бефстроганов из говядины с молодым картофелем, запеченным в духовке.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной говядины с овощами и красным вином.

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