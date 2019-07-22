Как приготовить бефстроганов из говядины: рецепт для мультиварки
Рецепт бефстроганова со сметаной, грибами и маринованными огурцами
Бефстроганов – это мясное блюдо, которое готовится из тонкой нарезанной говядины в сметанном соусе. Мы рекомендуем сделать бефстроганов в мультиварке вместе с маринованными шампиньонами и огурцами.
Смотрите видео, как приготовить мясо по-бургундски:
Подавать бефстроганов из говядины можно с гречневой кашей, отварным рисом, макаронами, пюре или запеченным молодым картофелем.
Бефстроганов: рецепт из говядины
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г говяжьей вырезки
- 2 луковицы
- 1 спелый помидор
- 100 г маринованных огурцов
- 100 г маринованных шампиньонов
- 250 мл сметаны
- Мука
- Растительное масло
- Соль
- Перец
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Способ приготовления:
- В чашу мультиварки налейте немного растительного масла. Включите режим "Жарка". Добавьте лук, нарезанный тонкими полукольцами.
- Говядину помойте и нарежьте тонкими полосками, добавьте жариться к луку.
- Помидор окуните в кипяток, снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками.
- Добавьте к мясу и луку вместе с маринованными шампиньонами.
- В стакане холодной воды разведите 2 ст. л. муки. Влейте к мясу и добавьте сметану. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
- Закройте мультиварку и готовьте в режиме "Тушение" 1 час. За 5 минут до готовности добавьте нарезанные маринованные огурцы.
- Подавайте бефстроганов из говядины с молодым картофелем, запеченным в духовке.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной говядины с овощами и красным вином.
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Источник: Сегодня