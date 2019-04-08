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Как приготовить белковую глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов

Белковая глазурь и кондитерская посыпка – классический декор пасхального кулича

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Глазурь для куличей белковая
Глазурь для куличей белковая
Фото: Depositphotos

Украшение куличей на Пасху имеет не меньшее значение, чем их выпечка. И хотя декор может быть абсолютно любым, куличи чаще всего покрывают глазурью из взбитых с сахарной пудрой белков. Приготовить ее несложно, нужно лишь найти свежие яйца и потренироваться во взбивании белков. 

Белковая глазурь для рисования

Белковая глазурь для кулича
Белковая глазурь для кулича
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 225 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

  1. Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать.
  2. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать. Такой глазурью можно просто покрыть кулич, а можно переложить в пакет, срезать кончик и нарисовать узоры.

Белковая глазурь с лимонным соком

Глазурь белковая с лимоном
Глазурь белковая с лимоном
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 140 г сахарной пудры
  • немного лимонного сока

Рецепт приготовления:

  1. Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену.
  2. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.

Белковая глазурь с желатином заварная

Белковая глазурь с желатином
Белковая глазурь с желатином
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 упаковка (90 г) желе любого вкуса 
  • 110 г сахара 
  • 1 белок 
  • 1 пакетик (10 г) ванильного сахара 
  • 120 мл кипятка

Рецепт приготовления:

  1. Соединить первые четыре ингредиента в миске. Начать взбивать миксером на максимальной скорости.
  2. Сразу же влить тонкой струйкой кипяток и взбивать 7-10 минут (все зависит от мощности миксера и того, насколько мелкие крупинки желатина).
  3. Если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать.
  4. Попробуйте: если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Готовая глазурь держится на венчиках миксера, образуя пики. 

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Белковая глазурь с красителем

Белковая глазурь с лимоном и красителем
Белковая глазурь с лимоном и красителем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 200-250 г сахарной пудры
  • 1-2 ч.л. лимонного сока
  • 1-2 капли пищевого гелевого красителя (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)

Рецепт приготовления:

  1. Яичный белок поместить в миску и взболтать вилкой, до образования легкой пены.
  2. Добавить примерно половину сахарной пудры и перемешать вилкой.
  3. Выжать 1-2 чайных ложки сока лимона и перемешать (от лимонного сока глазурь побелеет).
  4. Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовить глазурь желаемой густоты (сахарной пудры может понадобиться больше, чем указанно в рецепте).
  5. Чтобы подкрасить глазурь пищевыми красителями, отложите необходимое количество глазури в другую миску, добавьте краситель и хорошо перемешайте.

Белковая глазурь-меренга со сливочным маслом

Белковая глазурь с маслом
Белковая глазурь с маслом
Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

  • 2 белка
  • 125 г сахарной пудры
  • 150 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте белки в миске из жаропрочного стекла до крупных пузырей. Постепенно всыпая просеянную сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы.
  2. Поставьте миску на кастрюлю с водой, кипящей на медленном огне, и продолжайте взбивать, пока масса не станет белой и густой.
  3. Снимите с водяной бани и взбивайте до полного остывания. В отдельной посуде взбейте сливочное масло до пышности.
  4. Постепенно добавляйте белковую массу, хорошо взбивая после каждой порции. Готовая смесь увеличивается в объеме и становится густой. Покройте глазурью куличи.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Пасха кулич глазурь
Источник: Сегодня
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