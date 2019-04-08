Как приготовить белковую глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов

Белковая глазурь и кондитерская посыпка – классический декор пасхального кулича

Глазурь для куличей белковая Фото: Depositphotos

Украшение куличей на Пасху имеет не меньшее значение, чем их выпечка. И хотя декор может быть абсолютно любым, куличи чаще всего покрывают глазурью из взбитых с сахарной пудрой белков. Приготовить ее несложно, нужно лишь найти свежие яйца и потренироваться во взбивании белков.

Белковая глазурь для рисования

Белковая глазурь для кулича Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 яичный белок

225 г сахарной пудры

Рецепт приготовления:

Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать. Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать. Такой глазурью можно просто покрыть кулич, а можно переложить в пакет, срезать кончик и нарисовать узоры.

Белковая глазурь с лимонным соком

Глазурь белковая с лимоном Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 яичный белок

140 г сахарной пудры

немного лимонного сока

Рецепт приготовления:

Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.

Белковая глазурь с желатином заварная

Белковая глазурь с желатином Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 упаковка (90 г) желе любого вкуса

110 г сахара

1 белок

1 пакетик (10 г) ванильного сахара

120 мл кипятка

Рецепт приготовления:

Соединить первые четыре ингредиента в миске. Начать взбивать миксером на максимальной скорости. Сразу же влить тонкой струйкой кипяток и взбивать 7-10 минут (все зависит от мощности миксера и того, насколько мелкие крупинки желатина). Если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Попробуйте: если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Готовая глазурь держится на венчиках миксера, образуя пики.

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Белковая глазурь с красителем

Белковая глазурь с лимоном и красителем Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 яичный белок

200-250 г сахарной пудры

1-2 ч.л. лимонного сока

1-2 капли пищевого гелевого красителя (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)

Рецепт приготовления:

Яичный белок поместить в миску и взболтать вилкой, до образования легкой пены. Добавить примерно половину сахарной пудры и перемешать вилкой. Выжать 1-2 чайных ложки сока лимона и перемешать (от лимонного сока глазурь побелеет). Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовить глазурь желаемой густоты (сахарной пудры может понадобиться больше, чем указанно в рецепте). Чтобы подкрасить глазурь пищевыми красителями, отложите необходимое количество глазури в другую миску, добавьте краситель и хорошо перемешайте.

Белковая глазурь-меренга со сливочным маслом

Белковая глазурь с маслом Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

2 белка

125 г сахарной пудры

150 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Взбейте белки в миске из жаропрочного стекла до крупных пузырей. Постепенно всыпая просеянную сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы. Поставьте миску на кастрюлю с водой, кипящей на медленном огне, и продолжайте взбивать, пока масса не станет белой и густой. Снимите с водяной бани и взбивайте до полного остывания. В отдельной посуде взбейте сливочное масло до пышности. Постепенно добавляйте белковую массу, хорошо взбивая после каждой порции. Готовая смесь увеличивается в объеме и становится густой. Покройте глазурью куличи.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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