Как приготовить белковую глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов
Белковая глазурь и кондитерская посыпка – классический декор пасхального кулича
Украшение куличей на Пасху имеет не меньшее значение, чем их выпечка. И хотя декор может быть абсолютно любым, куличи чаще всего покрывают глазурью из взбитых с сахарной пудрой белков. Приготовить ее несложно, нужно лишь найти свежие яйца и потренироваться во взбивании белков.
Белковая глазурь для рисования
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 225 г сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Белок взбить в крепкую пену (до пиков). Всыпать половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать.
- Дать глазури постоять 10 минут и сразу использовать. Такой глазурью можно просто покрыть кулич, а можно переложить в пакет, срезать кончик и нарисовать узоры.
Белковая глазурь с лимонным соком
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 140 г сахарной пудры
- немного лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену.
- Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.
Белковая глазурь с желатином заварная
Ингредиенты:
- 1 упаковка (90 г) желе любого вкуса
- 110 г сахара
- 1 белок
- 1 пакетик (10 г) ванильного сахара
- 120 мл кипятка
Рецепт приготовления:
- Соединить первые четыре ингредиента в миске. Начать взбивать миксером на максимальной скорости.
- Сразу же влить тонкой струйкой кипяток и взбивать 7-10 минут (все зависит от мощности миксера и того, насколько мелкие крупинки желатина).
- Если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать.
- Попробуйте: если глазурь еще тянется за венчиком – продолжайте взбивать. Готовая глазурь держится на венчиках миксера, образуя пики.
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Белковая глазурь с красителем
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 200-250 г сахарной пудры
- 1-2 ч.л. лимонного сока
- 1-2 капли пищевого гелевого красителя (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)
Рецепт приготовления:
- Яичный белок поместить в миску и взболтать вилкой, до образования легкой пены.
- Добавить примерно половину сахарной пудры и перемешать вилкой.
- Выжать 1-2 чайных ложки сока лимона и перемешать (от лимонного сока глазурь побелеет).
- Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовить глазурь желаемой густоты (сахарной пудры может понадобиться больше, чем указанно в рецепте).
- Чтобы подкрасить глазурь пищевыми красителями, отложите необходимое количество глазури в другую миску, добавьте краситель и хорошо перемешайте.
Белковая глазурь-меренга со сливочным маслом
Ингредиенты:
- 2 белка
- 125 г сахарной пудры
- 150 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Взбейте белки в миске из жаропрочного стекла до крупных пузырей. Постепенно всыпая просеянную сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы.
- Поставьте миску на кастрюлю с водой, кипящей на медленном огне, и продолжайте взбивать, пока масса не станет белой и густой.
- Снимите с водяной бани и взбивайте до полного остывания. В отдельной посуде взбейте сливочное масло до пышности.
- Постепенно добавляйте белковую массу, хорошо взбивая после каждой порции. Готовая смесь увеличивается в объеме и становится густой. Покройте глазурью куличи.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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