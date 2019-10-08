Как приготовить безалкогольный глинтвейн: топ-5 рецептов

Лучшие рецепты домашнего глинтвейна без алкоголя

Глинтвейн без алкоголя Фото: Depositphotos

Нет ничего лучше в промозглый осенний вечер, чем горячий коктейль. Кроме традиционного глинтвейна (подогретое красное вино с сахаром и пряностями), в холода можно согреться безалкогольной версией этого напитка.

Смотрите видео, чем полезен глинтвейн для здоровья:

Глинтвейн на основе фруктового сока поднимет вам настроение и украсит своим ярким видом любой стол.

Безалкогольный глинтвейн из виноградного сока

Глинтвейн без алкоголя Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 л виноградного сока

1 яблоко

3 дольки лимона

2 ст.л. изюма

2 звездочки бадьяна

1 палочка корицы

5-6 бутонов гвоздики

мускатный орех на кончике ножа

2 тонкие пластинки свежего имбиря

1 ст.л. сахара или по вкусу

Способ приготовления:

Имбирь почистить, промыть и нарезать тонкими пластинками. Яблоко разрезать на дольки. В кастрюлю налить виноградный сок, положить яблоко, три дольки лимона, изюм и сахар. Нагреть сок, не доводя до кипения. Как только на поверхности сока начнут появляться пузырьки, выключить огонь и добавить специи. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настоятся напитку 10 минут. Подавать горячим, разлив глинтвейн по чашкам или жаропрочным бокалам.

Глинтвейн без алкоголя с каркаде

Глинтвейн с каркаде

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 ч.л. каркаде

1 л воды

1-2 палочки корицы

1-2 ст.л. меда

3 гвоздики

Имбирь – по вкусу

Способ приготовления:

Каркаде залить кипятком, накрыть крышкой, оставить на 5 минут. Добавить в напиток мед, корицу, гвоздику и тертый имбирь. Держать на небольшом огне, не доводя до кипения, около 5 минут. Разлить безалкогольный глинтвейн по стаканам и сразу подавать.

Безалкогольный глинтвейн с фруктами

Виноградный глинтвейн с фруктами Фото: unsplash.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

800 мл качественного темного виноградного сока

1 пакетик пряностей для глинтвейна (бадьян, корица, имбирь, изюм, кардамон и гвоздика)

1/2 стакана воды

1 яблоко

1 апельсин

Способ приготовления:

Специи положить в кастрюльку, добавить яблоко, залить водой и прогреть, доведя до кипения. Не кипятить. Добавить виноградный сок и апельсин, разрезанный на дольки вместе с кожурой. Еще раз довести до кипения. Выключить и дать глинтвейну без алкоголя немного настояться.

Белый безалкогольный глинтвейн

Глинтвейн из яблочного сока Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 стакана яблочного сока

1/2 стакана воды

1 яблоко

Цедра половины лимона

Цедра половины апельсина

2 ст.л. изюма

2 палочки корицы

2 бутона гвоздики

2 звездочки кардамона

Щепотка молотого имбиря

Способ приготовления:

В сотейник налить воду. Добавить корицу, гвоздику, кардамон, имбирь. Довести до кипения, варить несколько минут. Перелить смесь в кастрюлю побольше. Добавить сок, лимонную и апельсиновую цедру, изюм, нарезанное дольками яблоко. Хорошо перемешать. Нагреть смесь, не доводя ее до кипения. Как только на поверхности жидкости появятся мелкие пузырьки, выключить плиту. Оставить настаиваться 10-15 минут под крышкой. Процедить глинтвейн. Разлить по бокалам и подавать.

Безалкогольный глинтвейн с клюквой и апельсином

Клюквенный глинтвен Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г клюквы

1 апельсин

2-3 ст.л. сахара

1-2 палочки корицы

3 шт. бадьяна

5-7 шт. гвоздики

Способ приготовления:

В сотейник выложить ягоды клюквы. Добавить специи, сахар и апельсин без кожицы. Залить водой и поставить варить на медленный огонь, 15-20 минут. Процедить через сито. Разлить по бокалам. Добавить украшения по желанию и подавать.

Советы по приготовлению глинтвейна

Основу не следует кипятить, иначе она потеряет свой вкус;

Для безалкогольного глинтвейна чаще всего используют темный виноградный сок, но напиток можно сварить практически из любого сока на ваш выбор;

Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы напиток стал прозрачным и сверкающим.

Пьется глинтвейн горячим, желательно из керамических чашек, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.

Пряности необходимо добавлять осторожно: нельзя допустить передозировки. Лучше добавить меньше, чем допустить перенасыщенность, иначе можно испортить напиток.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить горячий шоколад. "Сегодня" также делились рецептами имбирного чая для похудения.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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