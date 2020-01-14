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Как приготовить бифштекс из говядины с винным соусом

Рецепт праздничного бифштекса с соусом из красного вина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Бифштекс с винным соусом
Бифштекс с винным соусом
Фото: freepik.com

Родина бифштекса – Англия. В переводе с английского языка "beef steak" означает "кусок говядины". Рецепт приготовления настоящего бифштекса не сложен, но требует соблюдения нескольких очень важных правил, без которых не получится сочного и ароматного блюда.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

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Бифштекс из говядины с вином

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 384 ккал

Ингредиенты:

  • 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
  • 2 cт. л. оливкового масла
  • 80 г сливочного масла
  • 0,5 стакана красного сухого вина
  • Черный молотый перец
  • 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
  • Розмарин и соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
  2. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
  3. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще 7-8 минут.
  4. Готовое мясо положить на горячую тарелку.
  5. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
  6. Хорошо перемешать получившийся соус и залить им мясо.

Как подавать бифштекс

Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить стейк ти-бон.

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Источник: domashniy.ru
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