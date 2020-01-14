Как приготовить бифштекс из говядины с винным соусом
Рецепт праздничного бифштекса с соусом из красного вина
Родина бифштекса – Англия. В переводе с английского языка "beef steak" означает "кусок говядины". Рецепт приготовления настоящего бифштекса не сложен, но требует соблюдения нескольких очень важных правил, без которых не получится сочного и ароматного блюда.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
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Бифштекс из говядины с вином
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 384 ккал
Ингредиенты:
- 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
- 2 cт. л. оливкового масла
- 80 г сливочного масла
- 0,5 стакана красного сухого вина
- Черный молотый перец
- 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
- Розмарин и соль по вкусу
Способ приготовления:
- Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
- В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
- Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще 7-8 минут.
- Готовое мясо положить на горячую тарелку.
- Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
- Хорошо перемешать получившийся соус и залить им мясо.
Как подавать бифштекс
Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.
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Источник: domashniy.ru