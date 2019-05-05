Как приготовить бисквит в мультиварке

Готовим пышный домашний бисквит с разрыхлителем

Бисквит в мультиварке Фото: Depositphotos

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления домашних бисквитов. Бисквит по этому рецепту получается плотным, очень высоким, но равномерно пропеченным. Его можно подавать как самостоятельный десерт или разрезать на коржи и прослоить вкусным домашним кремом.

Простой бисквит в мультиварке

Ингредиенты:

125 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

150 г сахара

4 яйца

1 ч.л. лимонного сока

3 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

Отделить яичные желтки от белков. В миску просеять муку, разрыхлитель и 50 г сахара из общего количества, перемешать. Отдельно смешать яичные желтки, лимонный сок и растительное масло, взбить венчиком. Белки взбить с оставшимися 100 г сахара до мягких пиков. Это займет примерно 5 минут на средней скорости миксера. Порциями смешать желтковую смесь с белками. В три приема всыпать мучную смесь, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой. Аккуратно выложить тесто в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Выпечка" в течение 45 минут при 150 С. Дать остыть в течение 15 минут в чаше, затем аккуратно вынуть бисквит и переложить его на тарелку.

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