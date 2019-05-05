Как приготовить бисквит в мультиварке
Готовим пышный домашний бисквит с разрыхлителем
Мультиварка прекрасно подходит для приготовления домашних бисквитов. Бисквит по этому рецепту получается плотным, очень высоким, но равномерно пропеченным. Его можно подавать как самостоятельный десерт или разрезать на коржи и прослоить вкусным домашним кремом.
Простой бисквит в мультиварке
Ингредиенты:
- 125 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 150 г сахара
- 4 яйца
- 1 ч.л. лимонного сока
- 3 ст.л. растительного масла
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Рецепт приготовления:
- Отделить яичные желтки от белков.
- В миску просеять муку, разрыхлитель и 50 г сахара из общего количества, перемешать.
- Отдельно смешать яичные желтки, лимонный сок и растительное масло, взбить венчиком.
- Белки взбить с оставшимися 100 г сахара до мягких пиков. Это займет примерно 5 минут на средней скорости миксера.
- Порциями смешать желтковую смесь с белками.
- В три приема всыпать мучную смесь, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой.
- Аккуратно выложить тесто в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Выпечка" в течение 45 минут при 150 С.
- Дать остыть в течение 15 минут в чаше, затем аккуратно вынуть бисквит и переложить его на тарелку.
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Источник: Сегодня