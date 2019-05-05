Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить бисквит в мультиварке

Готовим пышный домашний бисквит с разрыхлителем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Бисквит в мультиварке
Бисквит в мультиварке
Фото: Depositphotos

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления домашних бисквитов. Бисквит по этому рецепту получается плотным, очень высоким, но равномерно пропеченным. Его можно подавать как самостоятельный десерт или разрезать на коржи и прослоить вкусным домашним кремом.

Простой бисквит в мультиварке

Ингредиенты:

  • 125 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 150 г сахара
  • 4 яйца
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 3 ст.л. растительного масла
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Рецепт приготовления:

  1. Отделить яичные желтки от белков.
  2. В миску просеять муку, разрыхлитель и 50 г сахара из общего количества, перемешать.
  3. Отдельно смешать яичные желтки, лимонный сок и растительное масло, взбить венчиком.
  4. Белки взбить с оставшимися 100 г сахара до мягких пиков. Это займет примерно 5 минут на средней скорости миксера.
  5. Порциями смешать желтковую смесь с белками.
  6. В три приема всыпать мучную смесь, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой.
  7. Аккуратно выложить тесто в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Выпечка" в течение 45 минут при 150 С.
  8. Дать остыть в течение 15 минут в чаше, затем аккуратно вынуть бисквит и переложить его на тарелку.

Напомним, ранее мы делились советом, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить творожно-маковый сырник.

Смотрите видео о проверке популярных кухонных лайфхаков:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Шоколадный кекс в чашке: рецепт от Даши Малаховой Рецепт дня: маково-кокосовый пирог со сметанным муссом Как приготовить мороженое "Ореховый рожок" Как правильно заворачивать и выпекать круассаны
десерт тесто рецепт как приготовить мультиварка бисквит
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрый и вкусный салат - палочка-выручалочка
Быстрый и вкусный салат - палочка-выручалочка
Мягкие до невозможности жареные пирожки
Мягкие до невозможности жареные пирожки
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

Вчера, 15:36Техно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

Вчера, 15:15Fun

Радоница 2019: традиции и приметы

Вчера, 15:04Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 07:57Food

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяFun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

3 маяTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

3 маяFun

Показали "самые лучшие в мире свадебные фото"

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

2 маяШоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

2 маяШоу-бизнес

Меган Маркл уже родила: почему все так считают?

2 маяFun

Родительские субботы 2019: календарь поминальных дней на год

2 маяШоу-бизнес

Потап признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому

2 маяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

2 маяFun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

2 маяАфиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Новости партнеров

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Почему не сложилась жизнь близнецов из «Приключения Электроника»
Почему не сложилась жизнь близнецов из «Приключения Электроника»
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Запеченная в фольге скумбрия
Запеченная в фольге скумбрия